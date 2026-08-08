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Bulgaristan'da İHA alarmı: Kritik doğalgaz hattı yakınında patladı

Bulgaristan'da İHA alarmı: Kritik doğalgaz hattı yakınında patladı
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Romanya hava sahasından Bulgaristan’a izinsiz giriş yapan bir insansız hava aracı, sınır hattındaki Kardam köyü yakınlarında bir ayçiçeği tarlasına düşerek patladı. Trans-Balkan doğal gaz boru hattının hemen yanı başında gerçekleşen olay, bölgedeki stratejik güvenlik kaygılarını yeniden tırmandırdı. Olayın ardından açıklama yapan Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev can kaybı veya altyapı hasarı olmadığını duyurdu, ancak güvenlik önlemlerinin artırılacağını belirtti.

  • Bulgaristan-Romanya sınırından Bulgaristan hava sahasına giren bir İHA, Kardam köyü yakınlarındaki ayçiçeği tarlasına düşerek patladı.
  • Patlama, Trans-Balkan doğal gaz boru hattının Bulgaristan'daki kompresör istasyonuna 1.000 metre, Romanya'daki istasyona 200 metre mesafede gerçekleşti; can kaybı ve altyapı hasarı olmadı.
  • Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, İHA'nın radar sistemlerince tespit edilemediğini ve yüksek hassasiyetli radar teslimatlarındaki gecikmeler nedeniyle önlemlerin artırılacağını açıkladı.

Bulgaristan-Romanya sınırında hareketli saatler yaşandı. Romanya hava sahasından Bulgaristan’a giriş yapan bir insansız hava aracı (İHA), sınırı geçtikten kısa bir süre sonra Kardam köyü yakınlarındaki bir ayçiçeği tarlasına düşerek patladı. Patlamanın, Türkiye'den Ukrayna'ya uzanan Trans-Balkan doğal gaz boru hattının kompresör istasyonlarına çok yakın bir noktada gerçekleşmesi güvenlik alarmını üst seviyeye çıkardı.

STRATEJİK TESİS BİRKAÇ YÜZ METRE MESAFEDE PATLADI 

Olayın ardından açıklama yapan Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, yerel saatle 08.10'da hava sahası ihlali gerçekleştiren İHA'nın patlaması sonucu herhangi bir can kaybı ya da altyapı hasarı meydana gelmediğini duyurdu. Ancak patlama bölgesinin son derece kritik bir noktada olduğu öğrenildi. İHA'nın düştüğü ayçiçeği tarlasının, Trans-Balkan doğal gaz boru hattının Bulgaristan’daki kompresör istasyonuna yalnızca 1.000 metre, Romanya’daki istasyona ise sadece 200 metre mesafede olduğu bildirildi.

"RADAR TESLİMATLARINDA GECİKME VAR, ÖNLEMLER ARTIRILACAK"

Bölgenin güvenlik kordonuna alındığını ve enkaz üzerindeki incelemelerin ardından İHA’nın türünün netleştirileceğini belirten Başbakan Radev, geçiş esnasında aracın radar sistemlerince tespit edilemediğine dikkat çekti. Bu durumun, alçaktan veya radar izi düşük seyreden İHA’ların tanımlanmasındaki küresel zorlukları bir kez daha kanıtladığını vurgulayan Radev, Bulgar ordusuna yüksek hassasiyetli radarların teslimatında yaşanan gecikmelere değinerek sorunun çözümü için hızla harekete geçileceği sözünü verdi.

Olayın ardından Bulgaristan-Romanya sınırındaki gözetim faaliyetlerinin sıkılaştırıldığı ve ülkedeki stratejik tesislerin etrafındaki güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığı açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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