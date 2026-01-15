Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis cezası

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı 1'inci Cadde Üçyol mevkiinde 26 Mayıs 2024'te taksi şoförü müşteri almak için aracının bir kısmını yola paralel kaldırıma park etti. Müşteri bindikten sonra hareket eden taksi, kaldırımda uyuyan köpeğin üzerinden geçti. Köpek kaçarken, çevredekiler de şoföre tepki gösterdi.

Köpeği fark etmediğini söyleyen taksi şoförü, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edildi. İsmi açıklanmayan taksi şoförüne, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 'Trafik kazası sonucu hayvana çarpıp yardım etmeden kaza yerini terk etmek' maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

"ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ İHLALİ" SUÇUNDAN HAPİS CEZASI

'Mardinli Marilyn Monroe' olarak bilinen Melek Akarmut (50) da olay anına ilişkin kendi iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini paylaşıp, duruma tepki gösterdi. Taksi şoförü, görüntüleri paylaşan Melek Akarmut hakkında, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan dava açtı. Davada, mahkeme heyeti, Akarmut'a 'Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal' suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. Kararın ardından Akarmut, Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu'na giderek teslim olduğunu, çektiği videoyla duyurdu.

"KÖPEĞİMİ EZEN KİŞİ DEĞİL, BEN CEZAEVİNE GİRİYORUM"

Sanal medya hesabından paylaşılan videoda Melek Akarmut, "Elazığ Kadın Açık Cezaevi'ne teslim olmak için kapıdayım. Bizim gibiler içeride, kötü insanlar dışarıda. Benim suçum hayvanları korumak. Bu ceza sadece bana değil birçok kedime, köpeğime, çocuklarıma, evlatlarıma, aileme, herkese kesildi. Köpeğimi ezen kişi değil, ben cezaevine giriyorum. Daha önce de girdim, bu sefer uzun olacak. Çocuklarımın gözyaşları, huzurumuzu bozmaları, yanlarına kalmasın. Allah yanlarına bırakmasın. Lütfen bizi unutmayın, bizi yalnız bırakmayın. İş yerim bu arada çalışmayacak. Lütfen ürün alarak destek olun. Bunlar benim çocuklarım, yanımda geldiler. İki gündür ağlıyoruz. Maalesef yakalanma kararımın çıktığını çok geç öğrendik. 100 tane polis aradı, 'Gittin mi' diye. Sanki ben katilim. Ben teslim olacağımı zaten söyledim, bir yere kaçmıyorum. Avukatım da yok. Umarım beni burada yalnız bırakmazsınız" ifadelerini kullandı.