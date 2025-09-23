İzmir'in Konak, Buca ve Karabağlar belediyelerine neden soruşturma açıldı?

İzmir'in merkez ilçelerinde yaşanan çöp krizi, yerel yönetimlerin hizmet kapasitesini ve kriz yönetimini yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Konak, Buca ve Karabağlar ilçelerinde artan çöp yığınları ve moloz atıkları, vatandaşların tepkisini çekerken İçişleri Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlık, üç belediyede yaşanan bu hizmet aksaklıklarının nedenlerini tespit etmek üzere iki mülkiye müfettişi görevlendirdi. Görevlendirilen müfettişler; Mehmet Fatih Çelikel ve Doç. Dr. Ahmet Apan, belediyelerden kapsamlı bilgi ve belge talep etti. Yapılacak olan incelemelerin sonucunda, görev ihmali ya da kamu zararına ilişkin bir durum tespit edilirse, idari yaptırımların uygulanabileceği belirtiliyor. Peki, Konak, Buca ve Karabağlar belediyelerine neden soruşturma açıldı? İşte, soruşturma dosyasına dair detaylar...

KONAK BELEDİYESİNE NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Konak ilçesinde çöp toplama hizmetlerinde ciddi aksaklıklar yaşandı. Temizlik işçileri, ödenmeyen maaşlar ve sosyal haklar nedeniyle iş bırakma eylemlerine gitti. Bu durum, çöplerin günlerce toplanamamasına ve ilçe genelinde kötü koku ile hijyen sorunlarının oluşmasına neden oldu.

BERTARAF SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR

Belediyeye ait çöp araçlarının topladığı atıkların, şehirdeki bertaraf tesislerine düzenli ulaştırılamaması ciddi bir kriz yarattı. Bertaraf sisteminde yaşanan koordinasyon eksikliği, çöp yığınlarının geçici depolama alanlarında bekletilmesine ve çevre sağlığını tehdit etmesine yol açtı.

VATANDAŞ SAĞLIĞINA YÖNELİK RİSKLER

Toplanmayan çöpler nedeniyle ilçede sivrisinek, haşere ve kemirgen artışı gözlemlendi. Mahalle sakinlerinden gelen yoğun şikayetler ve sosyal medyada yayılan görüntüler, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Müfettişler, bu şikâyetleri de dikkate alarak Konak Belediyesi hakkında detaylı bir inceleme başlattı.

BUCA BELEDİYESİNE NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Buca Belediyesi'nde çalışan temizlik personelinin maaşlarını alamaması, hizmetin sekteye uğramasına yol açtı. Grev nedeniyle çöpler toplanmadı, konteynerler taştı ve çöp dağları oluştu. Belediyenin mali kaynak yönetimi ve iş gücü planlamasındaki zafiyetler soruşturmanın merkezinde yer aldı.

HİZMET KESİNTİSİ VE KAMU DÜZENİNİN BOZULMASI

Buca'nın birçok mahallesinde vatandaşlar, haftalar boyunca çöplerin alınmadığını ifade etti. Özellikle yaz aylarında yaşanan bu kriz, halk sağlığını tehdit etti. Bu gelişmeler üzerine İçişleri Bakanlığı, kamu hizmetinin sürdürülebilirliği açısından belediyenin görevlerini yerine getirip getirmediğini araştırmak üzere süreci başlattı.

ATIK YÖNETİMİNDEKİ SİSTEM SORUNLARI

Toplanan çöplerin bertaraf tesislerine ulaştırılmasında yaşanan gecikmeler ve koordinasyonsuzluk, çöp krizini büyüttü. İlçe yönetimi ile Büyükşehir Belediyesi arasında yaşanan lojistik uyumsuzluklar, krizi kontrol edilemez hale getirdi. Bakanlık bu durumu, yerel yönetimlerin kriz yönetim kapasitesini sorgulamak için önemli bir gerekçe olarak değerlendirdi.

KARABAĞLAR BELEDİYESİNE NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Karabağlar ilçesinde, sadece evsel atıklar değil, inşaat molozlarının da ciddi bir çevre kirliliğine neden olduğu tespit edildi. Özellikle boş arazilere kaçak şekilde dökülen molozlar, ilçede kötü görüntüler oluşturdu ve yangın riski gibi tehlikelere neden oldu.

SÜREKLİLİK GÖSTERMEMESİ BEKLENEN HİZMET ZİNCİRİ

Çöp toplama, taşıma ve bertaraf süreçleri arasında yaşanan kopukluklar, belediyenin atık yönetim sisteminin sürdürülebilir olmadığını ortaya koydu. Zaman zaman çöplerin toplanmaması ya da geç toplanması, halktan gelen tepkilerin artmasına yol açtı. İçişleri Bakanlığı, bu yapısal sorunları tespit etmek üzere belediyeden detaylı teknik bilgi ve süreç belgeleri talep etti.

HALK SAĞLIĞI VE EKOLOJİK DENGENİN ZARAR GÖRMESİ

Karabağlar'daki çöp yığınları, yalnızca görsel bir kirlilik yaratmakla kalmadı; çevredeki toprak ve su kaynakları için de bir tehdit haline geldi. Özellikle atık sızıntıları ve haşere popülasyonundaki artış, bu ilçede yürütülen soruşturmanın çevre sağlığı açısından da önem taşımasına neden oldu.