Karabağlar Belediyesi Haberleri - Karabağlar Belediyesi Haber - Haberler

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Karabağlar Belediyesi Haberleri

Karabağlar Belediyesi haber, Karabağlar Belediyesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Karabağlar Belediyesi Asfaltlama Sezonuna Hızlı Başladı

Karabağlar Belediyesi Asfaltlama Sezonuna Hızlı Başladı

Karabağlar Belediyesi - 37 Dakika Önce
Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu seçim çalışmalarına devam ediyor

Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu seçim çalışmalarına devam ediyor

Karabağlar Belediyesi - 30.04.2023
Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

Karabağlar Belediyesi - 30.04.2023
Karabağlar Belediyesi, Gönüllü Personeline Afet Eğitimi Vermeye Başladı

Karabağlar Belediyesi, Gönüllü Personeline Afet Eğitimi Vermeye Başladı

Karabağlar Belediyesi - 29.04.2023
Karabağlar Belediyesi, Personeline Afet Eğitimi Veriyor

Karabağlar Belediyesi, Personeline Afet Eğitimi Veriyor

Karabağlar Belediyesi - 29.04.2023
Karabağlar Belediyesi, 23 Nisan'ı Bir Dizi Etkinlikle Kutlayacak

Karabağlar Belediyesi, 23 Nisan'ı Bir Dizi Etkinlikle Kutlayacak

Karabağlar Belediyesi - 21.04.2023
Karabağlar'da Bayram Öncesi Sıkı Denetim

Karabağlar'da Bayram Öncesi Sıkı Denetim

Karabağlar Belediyesi - 19.04.2023
Madde bağımlılarından bıkan mahalle sakinleri parka ışıklandırma istiyor

Madde bağımlılarından bıkan mahalle sakinleri parka ışıklandırma istiyor

Karabağlar Belediyesi - 10.04.2023
İzmir Karabağlar Belediyesi hangi parti? İzmir Karabağlar Belediye Başkanı hangi partiden, kim?

İzmir Karabağlar Belediyesi hangi parti? İzmir Karabağlar Belediye Başkanı hangi partiden, kim?

Karabağlar Belediyesi - 14.03.2023
İzmir Karabağlar'daki TOKİ projesinin hak sahipleri, belediye önünde eylem yaptı

İzmir Karabağlar'daki TOKİ projesinin hak sahipleri, belediye önünde eylem yaptı

Karabağlar Belediyesi - 12.03.2023
Karabağlar'ın İlk Belediye Başkanı Sıtkı Kürüm Son Yolculuğuna Uğurlandı

Karabağlar'ın İlk Belediye Başkanı Sıtkı Kürüm Son Yolculuğuna Uğurlandı

Karabağlar Belediyesi - 17.02.2023
5 Ekim İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!

5 Ekim İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!

Karabağlar Belediyesi - 05.10.2022
İzmir haberi! Karabağlar Belediyesi'nde 'E-Dönüşüm' Devam Ediyor

İzmir haberi! Karabağlar Belediyesi'nde "E-Dönüşüm" Devam Ediyor

Karabağlar Belediyesi - 01.10.2022
Son dakika haber | Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu, 540 Hektar Planı, Derneklerle de Değerlendirildi

Son dakika haber | Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu, 540 Hektar Planı, Derneklerle de Değerlendirildi

Karabağlar Belediyesi - 30.09.2022
İzmir haberi | Karabağlar Belediyesi'nden Şiddet Mağdurlarına Hukuksal Destek

İzmir haberi | Karabağlar Belediyesi'nden Şiddet Mağdurlarına Hukuksal Destek

Karabağlar Belediyesi - 28.09.2022
İzmir yerel: Karabağlar'da Kadınlardan Spor Kurslarına Yoğun İlgi

İzmir yerel: Karabağlar'da Kadınlardan Spor Kurslarına Yoğun İlgi

Karabağlar Belediyesi - 27.09.2022
İzmir yerel haberleri: Karabağlar Belediyesi 540 Hektarlık Kentsel Dönüşüm Alanıyla İlgili Planları Muhtarlarla Değerlendirildi

İzmir yerel haberleri: Karabağlar Belediyesi 540 Hektarlık Kentsel Dönüşüm Alanıyla İlgili Planları Muhtarlarla Değerlendirildi

Karabağlar Belediyesi - 25.09.2022
Son dakika haberleri... Veli Ağbaba ve Başkan Selvitopu, Amatör Sporcularla Buluştu. Ağbaba: 'Eminim Aranızdan Yeni Mustafa Denizli'ler Çıkacaktır'

Son dakika haberleri... Veli Ağbaba ve Başkan Selvitopu, Amatör Sporcularla Buluştu. Ağbaba: "Eminim Aranızdan Yeni Mustafa Denizli'ler Çıkacaktır"

Karabağlar Belediyesi - 22.09.2022
Son dakika haber | Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu, Gaziler Haftası'nı Kutladı

Son dakika haber | Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu, Gaziler Haftası'nı Kutladı

Karabağlar Belediyesi - 21.09.2022
İzmir yerel haberleri | Karabağlar Belediyesi'nin Aqua Yaşam Havularına Rekor Ziyaretçi

İzmir yerel haberleri | Karabağlar Belediyesi'nin Aqua Yaşam Havularına Rekor Ziyaretçi

Karabağlar Belediyesi - 20.09.2022
Kavacık'ta 10. Üzüm Festivali Coşkusu Başladı

Kavacık'ta 10. Üzüm Festivali Coşkusu Başladı

Karabağlar Belediyesi - 17.09.2022
İzmir yerel haberi | Karabağlar Belediyesi'nden Eğitim Kart'la Aile Bütçesine Destek

İzmir yerel haberi | Karabağlar Belediyesi'nden Eğitim Kart'la Aile Bütçesine Destek

Karabağlar Belediyesi - 17.09.2022
İzmir yerel haberleri | Göztepe'nin Efsaneleri Karabağlar'da Buluştu

İzmir yerel haberleri | Göztepe'nin Efsaneleri Karabağlar'da Buluştu

Karabağlar Belediyesi - 16.09.2022
Son dakika haberi: Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na 'Kavacık' Daveti

Son dakika haberi: Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na 'Kavacık' Daveti

Karabağlar Belediyesi - 15.09.2022
İzmir yerel haberi: Karabağlar'da Binlerce Ton Asfalt Serildi

İzmir yerel haberi: Karabağlar'da Binlerce Ton Asfalt Serildi

Karabağlar Belediyesi - 14.09.2022
İzmir yerel haberi: Karabağlar Belediyesi'den Eğitime Destek

İzmir yerel haberi: Karabağlar Belediyesi'den Eğitime Destek

Karabağlar Belediyesi - 10.09.2022
İzmir haber... Karabağlar'da Kurtuluşun 100. Yılı Coşkusu

İzmir haber... Karabağlar'da Kurtuluşun 100. Yılı Coşkusu

Karabağlar Belediyesi - 09.09.2022
İzmir haber... Karabağlar Belediyesi Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi, 'Kurtuluş' Sergileriyle Açıldı

İzmir haber... Karabağlar Belediyesi Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi, "Kurtuluş" Sergileriyle Açıldı

Karabağlar Belediyesi - 08.09.2022
İzmir haberleri! Karabağlar Belediyesi'nden Eğitime Temizlik Desteği

İzmir haberleri! Karabağlar Belediyesi'nden Eğitime Temizlik Desteği

Karabağlar Belediyesi - 06.09.2022
İzmir haber | Kurtuluşun 100. Yıl Karabağlar'da Coşku ile Kutlanacak

İzmir haber | Kurtuluşun 100. Yıl Karabağlar'da Coşku ile Kutlanacak

Karabağlar Belediyesi - 05.09.2022
Son dakika haber: 91. İEF'de Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'ndan Kavacık Daveti

Son dakika haber: 91. İEF'de Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'ndan Kavacık Daveti

Karabağlar Belediyesi - 03.09.2022
İzmir haber: Karabağlar Belediyesi, 91. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda

İzmir haber: Karabağlar Belediyesi, 91. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda

Karabağlar Belediyesi - 02.09.2022
Son dakika haberleri... Başarılı Öğrencilerden Başkan Selvitopu'na Ziyaret

Son dakika haberleri... Başarılı Öğrencilerden Başkan Selvitopu'na Ziyaret

Karabağlar Belediyesi - 31.08.2022
İzmir haber! Karabağlar Belediyesi'nden Yağış Mesaisi

İzmir haber! Karabağlar Belediyesi'nden Yağış Mesaisi

Karabağlar Belediyesi - 26.08.2022
Karbem'de Yaz Destekleme Kursları

Karbem'de Yaz Destekleme Kursları

Karabağlar Belediyesi - 26.08.2022
İzmir haber: Karabağlar Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığı Büyük İlgi Görüyor

İzmir haber: Karabağlar Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığı Büyük İlgi Görüyor

Karabağlar Belediyesi - 22.08.2022
İzmir haberi... AK Parti'li Bekle, Karabağlar İlçe Kadın Kolları üyeleriyle bir araya geldi

İzmir haberi... AK Parti'li Bekle, Karabağlar İlçe Kadın Kolları üyeleriyle bir araya geldi

Karabağlar Belediyesi - 21.08.2022
Son dakika haber | Karabağlar Belediyesi, Şehit Er Ferdi Seda Kılıç Parkı'nı Yeniledi

Son dakika haber | Karabağlar Belediyesi, Şehit Er Ferdi Seda Kılıç Parkı'nı Yeniledi

Karabağlar Belediyesi - 21.08.2022
İzmir yerel haberleri: 17 Ağustos Depreminde Yaşamını Yitirenler Karabağlar'da Törenle Anıldı

İzmir yerel haberleri: 17 Ağustos Depreminde Yaşamını Yitirenler Karabağlar'da Törenle Anıldı

Karabağlar Belediyesi - 19.08.2022
İzmir yerel haberi: Karabağlar'da Kerbela Şehitleri Anıldı

İzmir yerel haberi: Karabağlar'da Kerbela Şehitleri Anıldı

Karabağlar Belediyesi - 12.08.2022
İzmir haber... Karabağlar Muhtarlarına Kentsel Dönüşüm Bilgilendirmesi

İzmir haber... Karabağlar Muhtarlarına Kentsel Dönüşüm Bilgilendirmesi

Karabağlar Belediyesi - 09.08.2022
İzmir haber! Karabağlar Aqua Yaşam'a Büyük İlgi

İzmir haber! Karabağlar Aqua Yaşam'a Büyük İlgi

Karabağlar Belediyesi - 06.08.2022
İzmir haberleri | Karabağlar'da Kavacık Meydanı'nda Sona Doğru

İzmir haberleri | Karabağlar'da Kavacık Meydanı'nda Sona Doğru

Karabağlar Belediyesi - 31.07.2022
İzmir haberi | Karabağlar'da Asfaltlama Çalışmaları Sürüyor

İzmir haberi | Karabağlar'da Asfaltlama Çalışmaları Sürüyor

Karabağlar Belediyesi - 30.07.2022
Son dakika haberleri... Başkan Selvitopu Öğrencilerin Coşkusuna Ortak Oldu

Son dakika haberleri... Başkan Selvitopu Öğrencilerin Coşkusuna Ortak Oldu

Karabağlar Belediyesi - 28.07.2022
Karabağlar Belediyesi'nin Lgs Gururu

Karabağlar Belediyesi'nin Lgs Gururu

Karabağlar Belediyesi - 27.07.2022
Karabağlar'da Abdi İpekçi Mahallesi'nde Asfalt Çalışması

Karabağlar'da Abdi İpekçi Mahallesi'nde Asfalt Çalışması

Karabağlar Belediyesi - 24.07.2022
Karabağlar Belediyesi Yaz Konserleri Devam Ediyor

Karabağlar Belediyesi Yaz Konserleri Devam Ediyor

Karabağlar Belediyesi - 21.07.2022
Karabağlar'da Çocuklar Tatili, Yaz Atölyeleri ile Dolu Dolu Geçirecek

Karabağlar'da Çocuklar Tatili, Yaz Atölyeleri ile Dolu Dolu Geçirecek

Karabağlar Belediyesi - 17.07.2022
Karabağlar Belediyesi, Adnan Süvari Parkı'nı Yeniledi

Karabağlar Belediyesi, Adnan Süvari Parkı'nı Yeniledi

Karabağlar Belediyesi - 16.07.2022
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