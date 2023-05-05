Karabağlar Belediyesi Haberleri - Karabağlar Belediyesi Haber - Haberler

Karabağlar Belediyesi Haberleri
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Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu seçim çalışmalarına devam ediyor
Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor
Karabağlar Belediyesi, Gönüllü Personeline Afet Eğitimi Vermeye Başladı
Madde bağımlılarından bıkan mahalle sakinleri parka ışıklandırma istiyor
İzmir Karabağlar Belediyesi hangi parti? İzmir Karabağlar Belediye Başkanı hangi partiden, kim?
İzmir Karabağlar'daki TOKİ projesinin hak sahipleri, belediye önünde eylem yaptı
Karabağlar'ın İlk Belediye Başkanı Sıtkı Kürüm Son Yolculuğuna Uğurlandı
5 Ekim İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
Son dakika haber | Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu, 540 Hektar Planı, Derneklerle de Değerlendirildi
İzmir haberi | Karabağlar Belediyesi'nden Şiddet Mağdurlarına Hukuksal Destek
İzmir yerel haberleri: Karabağlar Belediyesi 540 Hektarlık Kentsel Dönüşüm Alanıyla İlgili Planları Muhtarlarla Değerlendirildi
Son dakika haberleri... Veli Ağbaba ve Başkan Selvitopu, Amatör Sporcularla Buluştu. Ağbaba: "Eminim Aranızdan Yeni Mustafa Denizli'ler Çıkacaktır"
Son dakika haber | Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu, Gaziler Haftası'nı Kutladı
İzmir yerel haberleri | Karabağlar Belediyesi'nin Aqua Yaşam Havularına Rekor Ziyaretçi
İzmir yerel haberi | Karabağlar Belediyesi'nden Eğitim Kart'la Aile Bütçesine Destek
İzmir yerel haberleri | Göztepe'nin Efsaneleri Karabağlar'da Buluştu
Son dakika haberi: Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na 'Kavacık' Daveti
İzmir haber... Karabağlar Belediyesi Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi, "Kurtuluş" Sergileriyle Açıldı
İzmir haberleri! Karabağlar Belediyesi'nden Eğitime Temizlik Desteği
İzmir haber | Kurtuluşun 100. Yıl Karabağlar'da Coşku ile Kutlanacak
Son dakika haber: 91. İEF'de Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'ndan Kavacık Daveti
İzmir haber: Karabağlar Belediyesi, 91. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda
Son dakika haberleri... Başarılı Öğrencilerden Başkan Selvitopu'na Ziyaret
İzmir haber: Karabağlar Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığı Büyük İlgi Görüyor
İzmir haberi... AK Parti'li Bekle, Karabağlar İlçe Kadın Kolları üyeleriyle bir araya geldi
Son dakika haber | Karabağlar Belediyesi, Şehit Er Ferdi Seda Kılıç Parkı'nı Yeniledi
İzmir yerel haberleri: 17 Ağustos Depreminde Yaşamını Yitirenler Karabağlar'da Törenle Anıldı
İzmir haber... Karabağlar Muhtarlarına Kentsel Dönüşüm Bilgilendirmesi
Son dakika haberleri... Başkan Selvitopu Öğrencilerin Coşkusuna Ortak Oldu
Karabağlar'da Çocuklar Tatili, Yaz Atölyeleri ile Dolu Dolu Geçirecek