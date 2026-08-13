Yıldız golcü İstanbul'a 2 kasa domatesle geldi! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Vlahovic, Beşiktaş'a geldiği için gururlu olduğunu belirterek, "Beşiktaş'a geldiğim için harika hissediyorum. Çok gururluyum. Ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Elbette hocamız Vincenzo Italiano'ya da çok teşekkürler." dedi.

Sırp golcü, siyah ve beyaz renklerin hayatındaki yerini ise "Siyah ve beyaz hayatım boyunca beni takip etti. Küçüklüğümde Partizan, sonrasında Juventus, şimdi de Beşiktaş ile beni takip ediyor." sözleriyle anlattı.

Yaklaşık 3 bin siyah-beyazlı taraftarın karşıladığı Vlahovic, kendisini bekleyenlere üçlü çektirirken Türkçe, "Şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

Taraftarların tezahüratları nedeniyle basın mensuplarının sorularını duymakta zaman zaman sorun yaşayan Vlahovic, "Çok mutluyum, harika bir duygu. Oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"DAHA ÇOK YILDIZ GETİRECEĞİZ"

Asbaşkan Murat Kılıç ise "Camiamız arkamızda olsun, daha çok yıldız getireceğiz. Dusan bir dünya yıldızı. Bugün onun onurunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. Vlahovic daha sonra kendisini bekleyen taraftarların yanına giderek onları selamladı.