Kobani davası nedir? Kobani olayı nedir, ne oldu? İşte Kobani davası iddianamesi!

Kobani davası nedir?6-8 Ekim 2014'teki eylemlere ilişkin, aralarında terör örgütü PKK elebaşılarının yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı Kobani davası ile ilgili merak edilenler iddianamede yer aldı. Peki, Kobani davası nedir? Detaylar!

KOBANİ DAVASI NEDİR?

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 108 sanık yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6- 8 Ekim 2014 tarihlerinde meydana gelen Kobani olaylarına ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra; HDP eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 sanık hakkında çeşitli suçlardan 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680 yıl hapis cezası istendi.

İddianamede, 37 maktul ve 2 bin 676 mağdur yer aldı. Sanıkların tamamı, Kobani olaylarını sorumlu düzeyde organize etmekle ve terör örgütünün talimat bütünlüğü içerisinde şiddeti sokak olayları şeklinde ülke geneline yayıp, terör olaylarına kitlesel boyut kazandırmakla suçlandı. Örgüt yöneticisi olmakla da suçlanan sanıklar, tüm suçlardan da ayrı ayrı sorumlu tutuldu.

KOBANİ DAVASI KARARLARI

6-8 Ekim 2014 tarihinde çıkan sokak eylemlerine ilişkin davada kararlar açıklanıyor. Figen Yüksekdağ 30 yıl, Selahattin Demirtaş 28 yıl, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Altan Tan, Ayhan Bilgen ve Aysel Tuğluk beraat etti. Gültan Kışanak ve Ayla Akat Ata ise tahliye edildi.

DEMİRTAŞ'IN HAPİS CEZASI

Selahattin Demirtaş'a 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmaya yardım' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi cezası 20 yıla indirildi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. Demirtaş hakkında ayrıca 'suç işlemeye tahrik'ten 4 yıl 6 ay, 21 Mart 2016 Newroz'unda yaptığı konuşmadan 2 yıl 6 ay, 29 Şubat 2016'da Diyarbakır'da yaptığı konuşmada halkı kanunlara uymamaya tahrikten 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme Demirtaş'a toplamda 28 yıl 6 ay hapis cezası verirken, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İSİM İSİM KARARLAR

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Alp Altınörs, devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçuna yardımdan 18 yıl, suç işlemeye tahrik suçundan ise 4 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Ali Ürküt'e devletin birliğini bozma suçuna yardım suçundan 13 yıl 4 ay, suç işlemeye tahrik suçundan da 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken ceza 19 yıla düşürüldü. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. Yüksekdağ, 'tahrik' suçunu basın yoluyla işlediği gerekçesiyle 4 yıl 6 ay, 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılma' sebebiyle 2 yıl ve 'terör örgütü propagandası'ndan da 1 yıl 6 ay ceza aldı.

Yüksekdağ'a Mehmet Tunç'un cenazesinde yaptığı bir başka konuşma sebebiyle 1 yıl 6 ay, seçim yasaklarına aykırı hareket etmekten 3 ay ceza verilirken, Van'da yaptığı bir konuşmadan da 1 yıl 6 ay ceza verildi. Böylece Yüksekdağ, toplam 30 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Altan Tan'ın devletin birliği ve bütünlüğünü bozma ile terör örgütü kurma suçundan beraatine karar verildi. Tan, hakkındaki diğer suçlamalardan da beraat etti. Ayhan Bilgen hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma ile terör örgütü üyeliğinden ayrı ayrı beraatına karar verildi.

Ayla Akat hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat, terör örgütü üyeliğinden ise 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Akat'ın tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi. Aynur Aşan hakkında örgüt üyeliğinden 9 yıl 9 ay hapis cezasına karar verildi. Yurt dışına kaçarken yakalanmış olması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Aysel Tuğluk hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraatına karar verildi. Ayşe Yağcı hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat, örgüt üyeliğinden 9 yıl hapis cezasına karar verildi. Yağcı'nın, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine hükmedildi.

Berfin Özge Köse'nin tüm suçlardan beraatına karar verildi. Bircan Yorulmaz'ın devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraatına karar verildi. Bülent Parmaksız hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçuna yardımdan 16 yıl hapis, suç işlemeye tahrik suçundan ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmedildi. Parmaksız'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Can Memiş hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraatına karar verildi. Cihan Erdal hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan 16 yıl, suç işlemeye tahrik suçundan ise 4 yıl 6 ay hapis cezası kararı verildi.

Dilek Yağlı hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan 16 yıl, suç işlemeye tahrik suçundan 4 yıl 6 ay hapsine ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. Emine Ayna hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat, örgüt üyeliğinden 10 yıl hapis cezası kararı verildi. Emine Beyza Üstün hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraatına karar verildi.

Gülfer Akkaya ve Gülser Yıldırım'ın beraatine karar verildi. Gültan Kışanak'a, devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat, örgüt üyeliği suçundan ise 12 yıl hapis cezası verildi. Kışanak'ın tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak, tahliyesine hükmedildi.

İbrahim Bilici'nin beraatine karar verildi. Günay Kubilay hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçuna yardımdan 16 yıl, suç işlemeye tahrik suçundan 4 yıl 6 ay hapis ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. İsmail Şengül hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçuna yardımdan 16 yıl, suç işlemeye tahrik suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Meryem Adıbelli, devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat ederken, örgüt üyeliği suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Adıbelli'nin tahliyesine karar verildi. Mesut Bağcık'ın devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraatine, örgüt üyeliğinden ise 9 yıl hapsine karar verildi.

Nazmi Gür hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozmaya yardım suçundan 18 yıl, suç işlemeye tahrik suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Pervin Oduncu hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozmaya yardım suçundan 18 yıl hapsine, suç işlemeye tahrik suçundan 4 yıl 6 ay hapsine ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. Sabahat Tuncel'e devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat, örgüt suçundan ise 12 yıl hapis cezasına karar verildi. Tuncel'in tutukluluk süresi göz önüne alınarak tahliyesine hükmedildi.