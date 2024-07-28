Kimsenin bilmediği atarlı sözler! Ağır, havalı, kapak sözler! (2024) Yeni iğneleyici, laf sokucu sözler

Kimsenin bilmediği atarlı, ağır, havalı, kapak sözler! Kimsenin bilmediği ağır, havalı ve kapak sözler yanı sıra yeni iğneleyici ve laf sokucu sözler de bu listede yer almaktadır. Sosyal medyada Facebook'ta, Instagram'da Twitter'da paylaşmalık atarlı, laf sokucu, göndermeli, kapak sözler ile mesaj gönderebilirsiniz. Bir şey diyenlere verilebilecek atarlı, kapak, laf sokucu sözler ve cevaplar yazımızda. İşte kısa ve öz atarlı sözler yazımızda...

ATARLI, HAVALI, KAPAK SÖZLER

- Balonlar, içi boş şeylerin de bazen yükselebileceğini hatırlatır.

- Gidişine illa bir isim konulacaksa, mal kaybı diyelim.

- Canım, karakterin yere düşmüş. Onu bir alıver oradan.

- Bana akıl verirken kalanı size yetmeyecekse benim için risk almayın derim.

- Hafif insanlara ağır geldik olay bundan ibaret.

- Canım sen sayısalı seçmişsin ama daha karakterini yerden toplayamıyorsun.

- Canımı yakacak kadar güçlü olanın sonuçlarına katlanacak kadar gücü olmalı.

- Bazıları gözyaşını siler, bazıları ise ağlatanı.

- Bazıları ayakkabı numarası gibi, her numara var Allah için.

- 8 zeka çeşidi varken ısrarla gerizekalı olan adama saygı duyarım.

- Çakalların özgürlüğü Aslan yerden kalkana kadardır.

- Bazı insanlar hep kaptan olurlar, söz konusu dümen çevirmek olunca.

- Bir zan da şu insanlara gelse kendilerini bu kadar ucuza satmasalar…

- Laf yetiştirmekten kendini yetiştirmeyi unutan insanlar var.

- Tabağına yiyebileceğin kadar yemek, hayatına sevebileceğin kadar insan al. İsrafın lüzumu yok.

- Eğer ben güneş isem sen aysın. Benim doğduğum yerde sen batarsın.

- İnsanlığa davet etsek yol tarifi isteyecek insanlar var.

- Ben kendi çapımda yazıyorum. Ucu sana değiyorsa, etrafımda dönüyorsun demektir.

- Her gece resmine bakmadan yatamıyorum, illa tüküreceğim.

- Çakalların özgürlüğü Aslan yerden kalkana kadardır.

- Eksik olmayın, dedik. Fazla olmaya başladınız. Hayırdır?

- Sen hala kabullenmedin mi sevap sandığın günahlarını!

- Attığınız ya da atacağınız kazıkları saklıyorum, saklıyorum ki gün gelip bana döndüğünüzde sizi ağırlayacak yerim olsun.

- Arada makyaj malzemelerini de ye ki, biraz da için güzelleşsin.

- Bu dünya iyi olanların değil, iyi oynayanların dünyası.

- Deliler tedavi edilebilir, ama salaklar asla. Çok uğraşmayın!

- Oturur sana şerefi anlatırdım ama, kaybettiği bir şeyi dinlemek ağır gelir insana.

- Bugün laf koymıcam. Çay koydum; gel, iç, insanlık gör.

- Biz kimsenin varlığıyla var olmadık. Yokluğuyla da yok olmayız

- "Barışalım mı?" dedi. "Sen hiç bir kitabı iki kere okudun mu?" dedim. "Evet." dedi. "Peki sonu değişti mi?" dedim, sustu.

- Gidişine illa bir isim konulacaksa, mal kaybı diyelim.

- Oyun oynamaya gerek yok hayat. Ne sen çocuksun, ne benim dünyam lunapark.

- Ne kralına giderim ne alayına! Bir durum varsa kralı da gelir ayağıma alayı da!

- 5 liralık çikolatanın verdiği mutluluğu veremeyen insanlar var.

- Kimi insan girdiğinde odayı aydınlatır, kimi de çıktığında…

- Şu saatten sonra sende fırtına kopsa; bende yaprak oynamaz …

- İnsanlar da fotoğraf gibi; Ne kadar büyütürsen, o kadar düşüyor kalitesi!

- Dost dediğin kara günde belli olurmuş. Söndürün ışıkları, dostlarımı sayacağım!

- Zoruna gittiğini duydum. Güzel yer, ben de gitmiştim!

- Adını şifrem yapsam, yetersiz karakter diyecek hala konuşuyor.

- Huyumu bilmeden, suyumda yüzersen boğulursun.

LAF SOKUCU SÖZLER

- Seni unuttum sanma, sadece değerin kadar hatırlıyorum.

- Anladım ki; insanlar; susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar… Oysaki ben istediğim kadar hayatımdalar… Göz yumduğum kadar dürüstler ve sustuğum kadar insanlar.

- Geç kalınmış bir sevgi, idamdan sonraki affa benzer.

- Yalanım yok ki benim, aklımdasın hala. Ne yapayım güzelim gereksiz şeyleri hep kafama takıyorum.

- Sana benden nasihat: Başkasıyla gelen mutluluk, başkasıyla gidecektir.

- Der ki Kadın: Susarsam cevap veremezsin.

- Ben insanları harcamayı iyi bilirim. Yeter ki bozuk olsun.

- Adını şifrem yapsam, yetersiz karakter diyecek hala konuşuyor.

- Her gece resmine bakmadan yatamıyorum, illa tüküreceğim.

- Bugün laf koymayacağım. Çay koydum; gel, iç, insanlık gör.

- Kendi bindiğim gemiyi yakacak kadar deliyken, beni kibritle korkutmaya çalışma!

- Canım, bak! Bir derdin sıkıntın olursa, biliyorsun, hiç umurumda değil.

- Hesabını veremeyeceğin işlere kalkışma! Öbür tarafta bulaşık yıkatmıyorlar.

EN İYİ ATARLI SÖZLER

- Ağır konuşuyorsam sustuklarıma sayarsın.

- Teneke kadar değeri olmayanlar, nedense 24 ayar altın gibi caka satarlar. Sizin ayarınız ortada güzelim. Tenekelerle işimiz olmaz, ben altın gibi değerli dostlar isterim.

- Sana söz veriyorum. Selektör yapıp geçtiğin bu kalbi, ilerde dörtlüleri yakıp, otostop yapıp bekleyeceksin.

- Herkes artist olmuş bana da yönetmenlik düşer.

- Beni kaybetmeyi seçeni kazanmak için uğraşamam.

- Düştüğüm kuyulardan çıkmak için, ip sallayan dostum olmadı benim. Bu yüzden güçlüyüm ben. Alayına rest çekerim.

- Fukara olabilirsiniz, ayakkabılarınız yırtık olabilir. Fakat kimse düşüncelerinize dokunamaz. Zira beyniniz sizin mukaddes sarayınız'dır!

- Beni yargılamaya çalışma, deliyi hâkim bile yargılayamıyor. Sen Kimsin?

- Senin yapmışlığın kadar, benim silmişliğim var.

- Biz satmayız dost dediğimizi. Olmaz yalan dolanımız, bilmeyiz hile. Nankör demeyiz asla, aslan gibi görür ona göre besleriz yanımızdaki kedimizi bile.

- Ben yokken rüzgarım eser o da size yeter.

- Hep 'hayır' dese de hayat hep 'hayırlısı' diyeceğim hayata inat.

- Senin yapacağın gider en fazla hoşuma gider.

- Benim ayağımın aItı da müsait, başımın üstü de. Nerede duracağını sen beIirIe.

- Yarım kalmış bir film yoktur. O film o kadardır.

- Makyajı akıyor farkının, herkesleşiyorsun.

SİTEMLİ SÖZLER

- Biri de çıkıp demiyor ki sen yalnız değilsin, ben varım.

- Bazen çok seversin ve o ardına bakmadan çekip gider.

- Beni seviyor gibi yapmasaydın inan bu kadar üzülmezdim.

- Tek kişilik miydi bu şehir, sen gidince bomboş kaldı.

- Anlatamıyorum ki ben derdimi, gözlerine bakıp konuşamıyorum ki.

- Gitmek gerekir bazen fazla yormadan, daha çok bıktırmadan. Eğer vaktiyse ardına bile dönüp bakmadan.

- Ne üzgünüm, ne de kırgınım. Yorgunum sadece. Kendime bile tahammül edemezken, nasıl katlanayım kendini bilmezlere.

- Beni çok çabuk unutmuş olabilirsin, olsun. Bilirsin severim balıkları.

- Yanında olmayı geçtim, keşke biraz umurunda olsam.

- Benden seni seviyorum dememi bekleme sevgili. Biz de zikir sessiz çekilir.

- Beni ben yapan şeyler, seni sen yapmaya yetmeyebilir.

- Velhasıl kelam hissettiğin kadar kalbinde söyleyemediğin kadar dilindedir.

- Senin için değildi yaptığım onca şey, sadece sen zannettiğim kişi içindi.