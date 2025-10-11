Kar yağışı İstanbul'un yanı başına dayandı! Lapa lapa yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6 İL İÇİN 'SARI' KODLU UYARI

Meteoroloji'den Bartın, Düzce, Kocaeli, Kastamonu, Sakarya ve Zonguldak için 'sarı' kodlu uyarı yapıldı.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre İstanbul'da öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

5 İL İÇİN KRİTİK UYARI

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zonguldak, Bartın, İnebolu, Düzce şiddetli yağış görüleceğini söylerken, Bolu için de kar yağışı uyarısı yaptı.

"BOLU'DA KAR YAĞIŞI GÖRÜLEBİLİR"

Orhan Şen'in yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bugün cumartesi öğleden sonra Zonguldak, Bartın, İnebolu, Düzce şiddetli yağış akşam saatlerinde daha da kuvvetlenir. Tedbirinizi alın. 6 saatte 75 kg üzerinde yağış olur. Bartın, Amasra, Bozkurt gibi sabıkalı derelerden uzak durun. Akşama Bolu dağında Abant da kar yağışını görebilirsiniz. İstanbul'un Anadolu yakasında da öğleden sonra yağış kuvvetli. Özellikle Anadolu yakasının kuzeyinde"