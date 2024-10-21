Kalpazan dizisi hangi gün, saat kaçta ve Kalpazan dizisi oyuncuları kimler olduğu merak ediliyor. Show Tv'de 21 Ekim Pazartesi günü Kalpazan ilk bölümünde neler olacağı ve Kalpazan dizisi konusu nedir soruları gündeme geliyor. Kalpazan dizisi nerede çekiliyor? Kalpazan dizisi hangi gün? Kalpazan dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir…

KALPAZAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'da bir hurdalıkta çekilen sahne için geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Otomobilin içerisine, uzman bir ekip tarafından demir bir kafes sistemi yerleştirildi. Oyuncu Ertuğrul, bu kafese özel güvenlik kemerleri ile bağlandı. Ardından, otomobil ve oyuncu, bir vinç yardımıyla yukarıya kaldırıldı. Büyük özenle gerçekleştirilen bu sahne, İstanbul'un farklı semtlerinde çekimleri devam eden "Kalpazan" dizisinin önemli anlarından biri olarak öne çıkıyor.

KALPAZAN DİZİSİ HANGİ GÜN?

Kalpazan dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00'da Show Tv ekranlarında yayınlanacaktır.

KALPAZAN DİZİSİ İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan ön izleme sahnesinde; İstanbul sokaklarında lüks bir aracın hızla ilerleyişini izlerken, Adem'in (Timuçin Esen) "Böyle bir arabam yok diye sakın üzülmeyin! Ortalama bir maaşa sahip herkes günün birinde böyle bir arabaya sahip olabilir. Yalnız 60 yıl hiç durmadan çalışırsan…" sözlerini duyuyoruz.

Bu çarpıcı sözlerin dikkat çektiği sahnede, araçtan inen kişinin Kartal (Çağlar Ertuğrul) olduğunu görüyoruz. Kartal lüks aracından çıkıp çalışanlara bahşiş dağıtırken, Adem'in market fiyatları ile bakışması iki kardeş arasındaki farka dair ipuçlarını veriyor.

KALPAZAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

dem (Timuçin Esen) namuslu bir adamdır. Darphane'de sıradan bir memur olarak çalışan Adem, oğlu Arda için yaptığı bir sürprizle hayatını altüst eder. Masum gibi görünen hareket, Adem'in hayatında geri dönülemez bir çöküşe yol açar ve işini, eşi Canan'ı (Şükran Ovalı) ve hatta oğlunu kaybetme noktasına kadar getirir.

Karizmatik ama aynı zamanda müthiş bir sahtekar olan kardeşi Kartal'ın (Çağlar Ertuğrul) bu zor dönemde hayatına girişi ile işler daha da çıkılmaz bir hale gelir. İki kardeş yasalara meydan okurken; Polis Ayşe (Deniz Baysal) her ikisinin de sonunu getirecek tek kişidir. Yolu beklenmedik bir şekilde Ayşe ile kesişen Kartal'ın ona aşık olması ise tüm dengeleri değiştirecektir.

Kalpazan, gücün ve servetin peşinde koşmanın, en doğru insanları bile nasıl yozlaştırabileceğini ve bir aileyi bir arada tutan bağların, aynı zamanda onları nasıl sınayabileceğini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.

KALPAZAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu, İlker Kızmaz, Sinan Arslan, Aslı İçözü, Güler Göksun, Çağla Naz Kargı, İlker Yağız Selçuk ve Ali Seçkiner Alıcı ve Osman Alkaş

KALPAZAN DİZİSİ İLK BÖLÜM FRAGMANI