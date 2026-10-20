Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Karabük'te sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te 31 yaşındaki G.T. ile 38 yaşındaki erkek arkadaşı F.G. arasında evde başlayan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre genç kadın, tartışmanın büyümesi üzerine erkek arkadaşını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan F.G. hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Şüpheli kadın ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

  • Karabük'ün Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde 31 yaşındaki G.T. ile 38 yaşındaki erkek arkadaşı F.G. arasındaki tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü.
  • G.T.'nin bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı F.G., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve hayati tehlikesi bulunuyor.
  • Polis, erkek arkadaşını bıçakladığı iddia edilen G.T.'yi gözaltına aldı.

Karabük'te sevgili oldukları belirtilen iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü. Kız arkadaşı tarafından bıçaklandığı öne sürülen 38 yaşındaki adam, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

EVDE BAŞLAYAN TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, Karabük'ün Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre 31 yaşındaki G.T. ile erkek arkadaşı 38 yaşındaki F.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Evde başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. İkili arasındaki anlaşmazlığın şiddetlenmesi üzerine olay bıçaklı saldırıya dönüştü. G.T., iddiaya göre eline aldığı bıçakla erkek arkadaşı F.G.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. 

ERKEK ARKADAŞINI DEFALARCA BIÇAKLADIĞI İDDİA EDİLDİ

Tartışmanın ardından yaşanan olayda F.G., aldığı bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralandı. Vücudunun farklı bölgelerinden yaralanan 38 yaşındaki adam için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Olayın nasıl başladığı ve tartışmanın hangi nedenle büyüdüğü henüz netlik kazanmadı. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, olayın yaşandığı evde inceleme başlattı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Adrese ulaşan sağlık görevlileri, yaralı F.G.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansa alınan F.G., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 38 yaşındaki adamın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayın ardından polis ekipleri, erkek arkadaşını bıçakladığı iddia edilen G.T.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
Yıllardır kapalı olan stadyuma girdi! Toprağın altından çıkanlara bakın

Yıllardır kapalı olan stadyuma girdi! Toprağın altından çıkanlara bakın
Arda Turan, ''Dünya bilsin'' diyerek haykırdı! İşte yürek dağlayan o sözler

Arda Turan, ''Dünya bilsin'' diyerek haykırdı!
İsrailli Bakan Smotrich'ten Türkiye ve Pakistan'a karşı Yunanistan'la ittifak çıkışı

İsrailli bakandan Türkiye'ye karşı bir ülkeyle ittifak çağrısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo

2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo
Fransa'da yağmacılara büyük şok! Telefonlarda o mesaj belirdi

Yağmacılara soğuk duş! Telefonlarına gelen mesajla donup kaldılar
Seray Sever, Gülben Ergen’le yaşadığı set anısını yıllar sonra anlattı: Kalk kalk, orası benim yerim

Seray Sever’den yıllar sonra Gülben Ergen itirafı: Kalk kalk...
Fatih Karagümrük'ün kazanamama serisi 3 maça çıktı

Maç kazanmayı unuttular! Süper Lig hayalleri yavaş yavaş eriyor
Tanju Özcan mahkemede beraatini bu sözlerle istedi: Suya sabuna dokunmadan evdeki kedi gibi oturacağım

Mahkemede beraatini böyle istedi: Evde kedi gibi oturacağım
UEFA'dan Galatasaray'ın erteleme talebine ret

Galatasaray'a kötü haber az önce geldi
Fransa’da Bakanlık açıkladı: Bazı kentlerde polis kontrolü kaybetti, yağmalar başladı

Fransa’da bazı kentlerde polis kontrolü kaybetti, yağmalar başladı