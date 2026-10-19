Güllü'nün oğlundan olay sözler: Suçsuz yere içeri tıkamam

Şarkıcı Güllü'nün oğlundan annesinin ölümünün ardından yaşadığı sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Tuğberk Yağız Gülter, hem yaşadığı acıyı hem de gerçeği öğrenmek için verdiği mücadeleyi anlattı.

"İÇİMDE VERDİĞİM SAVAŞI BİR TEK BEN VE ALLAH BİLEBİLİRİZ"

Şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesini kaybetmesinin ardından yaşadığı duygusal zorlukları dile getirdi. İçinde verdiği mücadeleyi kimsenin tam anlamıyla anlayamayacağını belirten Gülter, kendisini başkalarının yerine koyarak değerlendirmemesi gerektiğini ifade etti. Gülter, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: "İçimde verdiğim savaşın yıkıcılığını, içimde verdiğim savaşın büyüklüğünü bir tek ben ve Allah bilebiliriz. Kimse beni anlayamaz. Kimse kendisini benim yerime koyamaz. Benim tek amacım anneme bir zarar verdi mi, vermedi mi, bunu öğrenmek. Ben suçsuz yere birini içeri tıkıp ömrünü içeride geçirsin diye uğraşan biri değilim. Atılan her mesajı okuyorum, gerçekten teşekkür ederim. Ama sizden anlayış bekliyorum. Lütfen sizin görüşünüze veya sizin bir cümlenize katılmıyorum diye veya ses çıkarmıyorum diye beni yargılamayın. Kendinizi birazcık benim yerime koymaya çalışın."

Kaynak: Haberler.com