Thomas Reis'ten maç sonunda dikkat çeken değerlendirme

Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis, Süper Lig'de 2-0 kazanılan Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"HERKES KOŞTU VE SAVAŞTI"

Mücadeleyi değerlendiren Thomas Reis, "Takımı tebrik ederim. Soyunma odasında birlik ve aile olmanın önemini anlatmaya çalışmıştım. Maç maç gidiyoruz. Sahada herkes birbiri için koştu ve savaştı. Genel olarak bakarsak, ilginç de bir maç oldu aslında..." dedi.

"PLAN BUYDU"

Sözlerine devam eden başarılı hoca, "Plan disiplinli olabilmekti... Duran toplarda rakibin tehlikeli olduğunu biliyorduk ve biz de iyi savunduk. Futbol da oynamalısınız, her zaman böyle kazanamazsınız. Geçiş de oynamalısınız. Beşiktaş güçlü ve iyi oyuncuları olan bir takım. Biz üzerimize düşeni iyi yaptık ve savunmada da iyiydik." ifadelerini kullandı.

"BUNU İYİ KULLANMALIYIZ"

Savunma gücüne dikkat çeken deneyimli isim, "Beşiktaş maçı öncesi Finlandiya'ya uzun bir yolculuk yaptık. Hücumda iyi oyuncularımız var ama maç kazanmak için iyi de savunma yapmalısınız. Savunmadaki gücümüzün farkındayız, bunu iyi kullanmalıyız. Hayatta çok başarılı olduğunuzu düşündüğünüzde hata yaparsınız. Bu maçı da neden kazandığımızı analiz ederek yola devam edeceğiz." yorumunda bulundu.