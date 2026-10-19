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Beşiktaş'ın deplasman kabusu devam ediyor: Üçüncü mağlubiyet

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Beşiktaş'ın deplasman kabusu devam ediyor: Üçüncü mağlubiyet
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Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek galibiyetle haftayı kapattı. Beşiktaş'ın dış saha zafiyeti ise bir kez daha ortaya çıktı. Italiano yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon deplasmanda üçüncü kez kaybetti.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasının kapanış mücadelesinde Trabzonspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş’ı 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Bordo-mavili ekibe dev derbide galibiyeti getiren golleri Ozan Tufan ve Muhammed Salah kaydetti.

DEPLASMAN KABUSU DEVAM EDİYOR

Bu mağlubiyetle birlikte Beşiktaş'ın teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki dış saha zafiyeti bir kez daha gözler önüne serildi. İtalyan çalıştırıcı önderliğinde deplasman maçlarında puan toplamakta zorlanan siyah-beyazlılar, ligde dış sahada üçüncü mağlubiyetini aldı. 

Italiano yönetimindeki Beşiktaş’ın ligdeki dış saha maç sonuçları:

  • Alanyaspor 1-0 Beşiktaş
  • Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş
  • Amed SK 3-2 Beşiktaş
  • Trabzonspor 1-0Beşiktaş
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Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıUzman Yorumcu:

bu tüysüz horoz da sadece kendi çöplüğünde ötüyor..!

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Haber Yorumlarıaligs1981.ali:

haber başlığına bak skorlara bak bjk fenere de mi yenildi liyakat

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Haber YorumlarıÖmer Balıkçı:

Beşiktaş :2 Fenerbahçe 1 di maç sonucu bu sezon fen ye yenilmedi

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Haber YorumlarıAlper SN:

Sergen yalçın gelsin

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