Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Onana, Beşiktaş'ı tek başına yıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Onana, Beşiktaş'ı tek başına yıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 2-0 kazandı. Bordo-mavili kaleci Andre Onana, mücadeleyi 7 başarılı kurtarışla tamamlayarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasının kapanış mücadelesinde Trabzonspor ile Beşiktaş, Papara Park'ta kozlarını paylaştı. 

DERBİDE KAZANAN TRABZONSPOR

Tribünlerin tamamen dolduğu dev derbide gülen taraf, sahadan 2-0'lık net bir galibiyetle ayrılan Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor oldu. 

ONANA'DAN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Trabzonspor'a galibiyeti getiren performansların başında ise kalesinde devleşen Andre Onana geldi. Siyah-beyazlı ekibin tehlikeli ataklarında kalesini gole kapatan Kamerunlu eldiven, yaptığı 7 kritik ve başarılı kurtarışla maça damgasını vurdu. Onana'nın bu üst düzey performansı hem teknik heyetten hem de taraftarlardan tam not alırken, Trabzonspor 3 puanı hanesine yazdırarak haftayı galibiyetle kapattı.

İlgili Haberler
Derbi golcüsü Salah! Trabzonspor, Beşiktaş'ı mağlup ettiDerbi golcüsü Salah! Trabzonspor, Beşiktaş'ı mağlup etti
Ozan Tufan, Beşiktaş'ı yine boş geçmediOzan Tufan, Beşiktaş'ı yine boş geçmedi
Trabzonspor'dan tepki çeken Salah koreografisiTrabzonspor'dan tepki çeken Salah koreografisi
Thomas Reis atmosfere dayanamadı: İnsan başka ne isterThomas Reis atmosfere dayanamadı: İnsan başka ne ister
Vincenzo Italiano: Bu maçı kazanamazsak...Vincenzo Italiano: Bu maçı kazanamazsak...
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Gizli yazışmalar ifşa oldu! Trump'ın Türk damadına soruşturma

Gizli yazışmalar ifşa oldu! Trump'ın Türk damadına soruşturma
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi! Yürek yakan görüntüler

5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi! Yürek yakan görüntüler
Mersin'de kiracılı daire alan ev sahibi 2 yıldır evine giremiyor! Dava reddedildi, 41 bin TL vekalet ücreti çıktı

Evine 2 yıldır giremiyor! Kira yerine bir de 41 bin TL ödeyecek
İlayda’yı 12 kurşunla öldüren sanığın cezası belli oldu

İlayda'yı katleden caniye ceza yağdı! Gün yüzü göremeyecek
İnternetten tanıştığı adam için 6 bin kilometre gitti! Başına gelenler kan dondurdu

Kendisinden 22 yaş büyük adamla buluşmanın bedeli ağır oldu
Fon krizi sonrası kritik anket! AK Parti'nin oylarında düşüş var

Fon krizi sonrası kritik anket! Oylardaki düşüş dikkat çekici
Arda Güler'in golü dünyada ses getirdi! Ballon d'Or yakıştırması

Geceye damga vuran gol! Dünya onu konuşuyor
Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu

Böyle kaçıp gitmişti, bedeli çok ağır oldu