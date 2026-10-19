Onana, Beşiktaş'ı tek başına yıktı

Onana, Beşiktaş'ı tek başına yıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 2-0 kazandı. Bordo-mavili kaleci Andre Onana, mücadeleyi 7 başarılı kurtarışla tamamlayarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasının kapanış mücadelesinde Trabzonspor ile Beşiktaş, Papara Park'ta kozlarını paylaştı.
DERBİDE KAZANAN TRABZONSPOR
Tribünlerin tamamen dolduğu dev derbide gülen taraf, sahadan 2-0'lık net bir galibiyetle ayrılan Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor oldu.
ONANA'DAN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS
Trabzonspor'a galibiyeti getiren performansların başında ise kalesinde devleşen Andre Onana geldi. Siyah-beyazlı ekibin tehlikeli ataklarında kalesini gole kapatan Kamerunlu eldiven, yaptığı 7 kritik ve başarılı kurtarışla maça damgasını vurdu. Onana'nın bu üst düzey performansı hem teknik heyetten hem de taraftarlardan tam not alırken, Trabzonspor 3 puanı hanesine yazdırarak haftayı galibiyetle kapattı.