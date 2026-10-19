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Ozan Tufan, Beşiktaş'ı yine boş geçmedi

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Ozan Tufan, Beşiktaş'ı yine boş geçmedi
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Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, Ozan Tufan'ın attığı golle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti. Ozan Tufan, kariyerinde Beşiktaş'a karşı altıncı golünü attı.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasının kapanış mücadelesinde Trabzonspor, evinde Beşiktaş’ı konuk etti. Dev derbinin ilk yarısında sahneye çıkan Ozan Tufan, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI ALTINCI GOLÜ

Kariyeri boyunca siyah-beyazlı rakibine karşı sergilediği skorer performansla tanınan deneyimli orta saha, bu kritik golle birlikte Beşiktaş ağlarını bir kez daha havalandırmış oldu.  Ozan Tufan ; Bursaspor ve Fenerbahçe formaları giydiği dönemlerde attığı kritik gollerin ardından Trabzonspor formasıyla da siyah-beyazlı fileleri sarsarak, kariyerinde Beşiktaş’a karşı toplamdaki 6. golüne imza attı. Ayrıca Ozan Tufan'ın Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım da Beşiktaş oldu. 

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon bordo-mavili formayla 11 maçına çıkan deneyimli orta saha oyuncusu, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısına ulaştı. 

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