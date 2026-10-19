İki kişilik yemeğe ödediği hesaba isyan etti! Kahveden bile para aldılar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ankara'da bir restoranda arkadaşıyla yemeğe çıkan bir kadın, et veya ara sıcak yememelerine rağmen gelen 2 bin 430 liralık hesaba tepki gösterdi. Masaya gelen adisyondaki fiyatları görünce şaşkınlık yaşayan kadın, yaşanan durumu cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

"İNSAN İKİ KAHVEYİ İKRAM ETMEZ Mİ?"

Sadece temel ikramlar ve hafif yiyecekler tükettiklerini belirten kadın, kişi başı 150 lira yazılan Türk kahvesi ücretine de isyan etti. "İnsan iki kahveyi ikram etmez mi?" diyerek tepkisini dile getiren müşterinin paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Haberler.com