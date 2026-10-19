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Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı! Aralarında Ömer Sarıgül de var

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Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı! Aralarında Ömer Sarıgül de var
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Kara para aklama iddiası ile başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül ve Aylin Kotil mahkemeye sevk edildi. Sarıgül ve Kotil dahil 15 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kara para aklama soruşturmasında 15 şüpheli tutuklandı; tutuklananlar arasında Ömer Sarıgül, Murat Ağırel, Aylin Kotil ve Volkan Aslanbaş da yer alıyor.
  • Soruşturmada 80 milyon avroluk sözleşme, 100 milyon avroluk havale, 1 milyar avroluk fonun yurt dışına çıkarılması vaadi ve 1,5 milyon avroluk tekne satışı işlemleri inceleniyor.
  • TBMM 28'inci Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B. yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdü. 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiğini, 100 milyon avro tutarında havale işlemi yapıldığını, 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini ve 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Müştekilerin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri Murat Ağırel’e ilettikleri, bu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildikleri yönündeki ifadeleri; sundukları ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen deliller birlikte değerlendirildi. Soruşturma kapsamında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan TBMM 28’inci Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderileceği öğrenildi. Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel gözaltına alındı. Daha sonra yapılan operasyonlarla birlikte Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün, Uğur Kurtulan da gözaltına alındı.

EMİR SARIGÜL TESLİM OLDU

Emir Sarıgül hakkında da gözaltı kararı verilmişti. 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' soruşturması kapsamında, firari olan Emir Sarıgül dün akşam saatlerinde avukatıyla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerine teslim oldu. Sarıgül'ün emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ömer Sarıgül

17 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 17 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

15 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden, Ömer Sarıgül, Murat Ağırel, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Aylin Kotil, Bayram Özata, Caner Baş, Cavıdan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman ve Mehmet Ali Aslan tutuklama talebiyle, Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklandı. Hakkında tutuklama kararı çıkan isimler şu şekilde:

  • Ömer Sarıgül
  • Özgür Bölükbaşı
  • Sadullah Ergün
  • Selim Daşdemir
  • Volkan Aslanbaş
  • Zekai Erdem
  • Zekeriya Yasemin
  • Aylin Kotil
  • Bayram Özata
  • Caner Baş
  • Cavidan Tanrah Artuner
  • Cihan Durak
  • Cihat Salman
  • Murat Ağırel
  • Mehmet Ali Aslan
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Yorumlar (22)

Haber Yorumlarınkstsbkshd:

fon soygununda tutuklama niye yok

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalis demir:

fon a para yatırmak yasal batersın çıkarsın o yüzden

yanıt11
yanıt6
Haber Yorumlarımustafa sagdic:

halis demir bir tek fona 200 tirilyon basmak mi yasal ? ve ne hikmetse bir kac ayda 2 kattitlyon alarak cikmak mi normal. kil olmakdan vaz gecin artik

yanıt6
yanıt2
Haber Yorumlarısw6t4p5mc9:

halis demir fona para yatırmak yasal ama fona ne zaman girilip ne zaman çıkılacağını bilmek ve paraları hamuduyla götürmek kulağa pek de yasal gelmiyor yine de sen bilirsin :)

yanıt6
yanıt1
Haber YorumlarıEmrah Cınar:

guzel haber

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarım6r89qsq9d:

size mi dokundu niye güzel haber olsun.Gazeteci tıtuklamak nedir?

yanıt3
yanıt7
Haber Yorumlarıhakinen6321:

tabi yandaş yalaka olmadığı için güzel haber

yanıt1
yanıt2
Haber YorumlarıBurhan Asker:

ülke hırsız dolu ya la????????

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıv6bw9dw46m:

fon ne oldu ? sorsan Müslüman !

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme8
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