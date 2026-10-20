Arnavutluk'ta protestolar alevleniyor! Havaya ateş açtı

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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da üniversite öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yapılan gösteride gerginlik yaşandı.

YARALANANLAR VAR

Tiran'daki Eğitim Bakanlığı önünde başlayan gösteriye öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar da katıldı. Göstericiler Bakanlık binasına ve bölgede bulunan bazı işletmelere molotofkokteyli fırlatarak ufak çaplı yangına neden oldu.

Ayrıca göstericiler Bakanlık ve emniyet güçlerine taş fırlattı, çöp konteynerlerini ateşe verdi. Bunun üzerine emniyet güçleri göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Olaylarda bazı göstericiler yaralandı.

PROTESTOLARDA SİLAHLAR ÇIKTI

Gösterilerden korkutucu görüntüler gelmeye başladı. Bir göstericinin elindeki silahla havaya defalarca ateş açtığı anlar kameraya yansıdı.

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Kaynak: Haberler.com