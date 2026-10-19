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Antalya'da başsavcı vekili taklidiyle 1,8 milyon lira isteyen 3 kişi gözaltına alındı

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Antalya'da kendini başsavcı vekili olarak tanıtan bir kadın, araç kiralama şirketi yetkilisinden 1,8 milyon lira istedi. Şikayet sonrası 3 şüpheli gözaltına alındı; aynı yöntemle bir galericiden 1 milyon 400 bin lira aldıkları tespit edildi.

Antalya'da kendilerini başsavcı vekili olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da bir araç kiralama şirketinin yetkilisi H.Ç., 16 Ekim'de emniyete başvurarak, kendisini Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak tanıtan bir kadının, Finike Cumhuriyet Başsavcılığında görülen gayrimenkul anlaşmazlığına ilişkin davayı sonuçlandırma vaadiyle kendisinden 1,8 milyon lira alep edildiğini belirterek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine başlatılan çalışmada, şüphelilerin WhatsApp üzerinden mağdura gönderdiği, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi başlıklı sahte karar metni ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin aynı yöntemle galerici A.G.'den 1 milyon 400 bin lira, emekli polis memuru A.H.D'den ise 150 bin lira aldığı tespit edildi.

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen E.G., S.G. ve A.G. yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte mahkeme kararı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: AA
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