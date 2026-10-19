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Vincenzo Italiano: Bu maçı kazanamazsak...

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Vincenzo Italiano: Bu maçı kazanamazsak...
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Trabzonspor maçı öncesi takımın mental hazır olması gerektiğini vurgulayarak, Fabio Miretti'nin performansından memnun olduğunu belirtti. Italiano, maçın önemine dikkat çekerek, ''İyi bir sonuç almamız gerekiyor ki şu ana kadar yaptıklarımızın bir önemi olsun. Bu maçı kazanamazsak, diğer kazandığımız puanların önemi kalmaz'' şeklinde konuştu.

  • Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Trabzonspor deplasmanına tek antrenmanla hazırlandıklarını ve bu süreçte en önemli unsurun mental hazırlık olduğunu söyledi.
  • Italiano, Orkun Kökçü'nün yokluğunda forma giyecek Fabio Miretti'nin fiziksel durumunun iyi olduğunu ve performansından memnun kaldığını belirtti.
  • Italiano, Trabzonspor maçının doğrudan bir rakip karşılaşması olduğunu ve bu maçı kazanamamaları halinde önceki kazanılan puanların öneminin kalmayacağını ifade etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

''HEPİMİZ HAZIR OLMALIYIZ''

"Yoğun bir fikstür. Beşiktaş, Almanya'dan sonra bugün Trabzonspor deplasmanında. Bu kısa sürede nasıl hazırlandılar?" sorusuna cevap veren Vincenzo Italiano, "Trabzonspor da perşembe günü oynadı. Avrupa'da oynadığınızda böyle olabiliyor, bu da normal bir durum. Tek idmanla buraya geldik. Bunlar da bu işin içinde var. Buradaki en önemli şey, mental hazırlık. Hepimiz hazır olmalıyız. Burada iyi performansla 3 puan alabilirsiniz. Hazırız." dedi. 

''BİZE İYİ KATKI VERECEKTİR''

Orkun Kökçü'nün yokluğunda formayı alan Fabio Miretti hakkında konuşan Vincenzo Italiano, "Orkun geçen maç maalesef yerini Miretti'ye bıraktı. Miretti'nin performansından mutluyum. Fiziksel olarak iyi durumda. Umarım bugün bize iyi katkı verecektir. Umarım iyi maçlar oynayacaktır." ifadelerini kullandı. 

''BU MAÇI KAZANAMAZSAK...''

Sözlerine devam eden İtalyan teknik adam, "Cerny de diri, dinlenmiş durumda perşembe oynamadığı için. Dusan için de aynı durum geçerli. Hazırlar. Daha hazır olduklarını söyleyebilirim. Aynı şekilde performans göstermeliyiz. Dikkatli olmalıyız. Bu maçın ne kadar önemli ve zor olduğunu biliyoruz. Direkt rakibimizle oynuyoruz. İyi bir sonuç almamız gerekiyor ki şu ana kadar yaptıklarımızın bir önemi olsun. Bu maçı kazanamazsak, diğer kazandığımız puanların önemi kalmaz." şeklinde konuştu. 

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