İzmir'de grev krizi aşılamadı! Sendikayla anlaşamayan Başkan Cemil Tugay'dan ilginç karar

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş sendikası arasındaki İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de 23 bin çalışanı kapsayan TİS sürecinin tıkanması sonucunda başlayan grev üçüncü gününde sürüyor. Grevde nedeniyle otobüslerin neredeyse tamamına yakını kontak kapatırken, ulaşımda akşamlar yaşandı.

İZMİR'İN SOKAKLARINDA ÇÖPLER BİRİKTİ

Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri önemli ölçüde durdu. Grevin etkili olduğu alanlardan biri de Kent Temizliği Şube Müdürlüğü oldu. İşçilerin grevde olması nedeniyle bazı sokaklarda çöpler toplanmazken, Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde çöpler birikti.

BAŞKAN TUGAY: SENDİKA YÖNETİCİLERİ UZLAŞMAZ TUTUMLARINI SÜRDÜRÜYORLAR

Sendika yöneticileri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki görüşmelerden de uzlaşma çıkmadı. Verdikleri tekliflerin kabul edilmediğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başkan Tugay şunları söyledi: "Sendika yöneticileri ile arkadaşlarımızın bugün yaptığı görüşme ne yazık ki yine sonuçsuz kaldı. Attığımız tüm iyiniyetli adımlara rağmen, sendika yöneticileri ilk günkü uzlaşmaz tutumlarını sürdürüyorlar. Sabah kamuoyuna ilettiğim net rakamlar içeren teklifimiz masadadır. Belediye bütçemizi sonuna kadar zorlayarak teklif ettiğimiz rakamların böylesine umursamaz tavırla karşılanması üzücü ve düşündürücüdür.

"ÇÖZÜM İÇİN ÇABA GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİM"

İzmir halkına şunu tekrar söylemek isterim; Çözüm için çaba göstermeye devam edeceğim, ancak baskı ve tehdit altında da olsam asla " Sorumsuzluk" yapmayacağım. Toplu İş Sözleşmesi Sendika Yetkilileri tarafından kısır bir pazarlığa çekilmiş bulunmaktadır. Ancak yaşanan bu süreç anlaşıldığı kadarıyla görünürde bir ücret anlaşmazlığıdır.

Ücret dışında kalan diğer sorularımı, konuları, görüşlerimi de İzmir halkının takdirlerine sunuyorum;

a)İstanbul Belediyelerine yönelik operasyonlar yapılırken İzmir'de grev mitingi yapılmasını nasıl anlayalım?

b)Kamu kaynağını kesen iktidara karşı kitlesel bir eylem yapılmamasını nasıl yorumlayalım?

c)Kamuda çalışan işçilerin grev yapmasının mağdurunun İzmir halkı olduğunun farkında mısınız?

d)Tüm bütçeyi kalem kalem açıklamamıza rağmen tekliflerimize uzlaşmaz şekilde yaklaşılmasının, kesinlikle kabul görmeyecek tekliflerle gelinmesinin amacı nedir?

"SENDİKA YETKİLİLERİNİN TÜM TEKLİFLERİNİ İZMİR HALKININ ONAYINA SUNACAĞIM"

Baskı ve otokrasiye karşı ortak mücadele yapılması gerektiğinin tarihsel sorumluluğumuz olduğunu hatırlatıyorum. İzmir halkı ile birlikte, işçilerimiz ve emekçilerimiz ile birlikte baskı ve tehditlere boyun eğmeyeceğim, tutabileceğim sözleri vereceğim, sorumsuzluk yapmayacağım.

Eğer uzlaşmaz tutum devam edecek olursa, Sendika Yetkilileri tarafından gönderilen tüm teklifleri İzmir Halkının onayına sunacağım. Sendika yetkililerinin makullük sınırlarını aşan yaklaşımlarına karşı halkımızın ve işçimizin sağduyusuna güveniyorum."