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Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı

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Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı
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Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Akfen Holding CEO’su Selim Akın, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • Akfen Holding CEO'su Selim Akın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklandı.
  • Selim Akın 15 Ekim'de gözaltına alındı ve 17 Ekim 2026'da tutuklama kararı verildi.
  • Selim Akın, Akfen Holding kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın oğlu olup Ocak 2020'den bu yana holdingin CEO'luk görevini yürütüyor.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın oğlu ve holdingin CEO’su Selim Akın, Ankara’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklandı. 15 Ekim’de gözaltına alınan Selim Akın hakkında 17 Ekim 2026’da tutuklama kararı verildi.

GÖZALTI SÜRECİNİN ARDINDAN TUTUKLAMA KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 15 Ekim’de gözaltına alınan Selim Akın, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Soruşturmanın kapsamına ve Selim Akın’a yöneltilen iddiaların ayrıntılarına ilişkin haberde ek bilgi paylaşılmadı.

SELİM AKIN KİMDİR?

Selim Akın, Akfen Holding’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın oğludur. İngiltere’deki Surrey Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 2006 yılında mezun olan Selim Akın, eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönerek iş hayatına atıldı.

Akfen Holding bünyesinde çeşitli görevler üstlenen Selim Akın, Ocak 2020’de holdingin CEO’luk görevini devraldı. Akfen İnşaat ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) yönetim kurullarında da başkanlık görevlerini yürütüyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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