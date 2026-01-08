Haberler

İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu

İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu Haber Videosunu İzle
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'u şiddetli fırtına ve lodos vurdu. Fırtına nedeniyle çatıla uçtu, sahilde dev dalgalar oluştu. Tuzla'da dalgaların yükselmesiyle kıyıda demirli olan teknelerden bazıları alabora oldu. Fırtına tekneyi oyuncak gibi savurdu.

  • İstanbul'da fırtına nedeniyle Tuzla sahilinde demirli teknelerden bazıları alabora oldu, bazıları kıyıya çarpıp parçalandı veya battı.
  • Arnavutköy'ün Boyalık Mahallesi'nde bir evin çatısı rüzgarın etkisiyle yerinden koparak yaklaşık 30 metre sürüklendi ve başka bir evin üzerine düştü.
  • Yalova'nın Altınova ilçesinde tersaneler bölgesinde bir vinç devrildi ve konteynerler havalanarak uçtu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için yaptığı uyarıların ardından megakent İstanbul'u fırtına vurdu. Kentte sabah saatlerinde başlayarak etkisini artıran şiddetli fırtına ve öğlen saatlerinde eşlik eden sağanak birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle çatılar uçtu, lodos nedeniyle sahilde dev dalgalar oluştu, tekneler alabora oldu.

TEKNELER ALABORA OLDU

Tuzla sahilinde fırtına nedeniyle dalgaların yükselmesiyle kıyıda demirli olan teknelerden bazıları alabora oldu. Bazı tekneler kıyıya çarpıp parçalanırken, bazıları ise battı. Bunun üzerine tekne sahiplerinin bölgeye gelerek önlem almaya çalıştığı görüldü.

İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Bazı bölgelerde ise ağaçlar devrildi. Bayrampaşa'da da yol kenarındaki ağaç devrildi. Fırtınanın şiddetine dayanamayan ağaç yol kenarına yığıldı.

Zeytinburnu'nda ise balkondaki saksı rüzgarın etkisiyle yere düştü. Saksının düşüşünden kısa süre önce oradan geçen vatandaş kıl payı kurtuldu. O anlar ise kameraya yansıdı.

İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu

ÇATI UÇTU

Arnavutköy'ün Boyalık Mahallesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle bir evin çatısı yerinden koparak, yaklaşık 30 metre sürüklenerek yan sokaktaki bir evin üzerine ve sokağa düştü. Çatının düştüğü ev güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, sokak tamamen trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine zabıta, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, belediye ekipleri ise sokağın yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı. Yetkililer, çatının düştüğü yapıda hasar tespit çalışması yapılacağını belirtirken, bölgede çalışmalar sürüyor.

İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu

DENİZLE KARA BİRLEŞTİ

Fırtına vatandaşlara zor anlar yaşatırken, kıyı kesimlerini dalgalar kapladı. Yenikapı'da şiddetli lodos nedeniyle dev dalgalar kıyıyı dövdü. Dalgaların boyu büyüyünce adeta deniz ile kara birleşti.

İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu

PAZARCILAR ÇADIRLARI KURAMADI

Fırtına ve lodos, pazarcı esnafına da zor anlar yaşattı. Çatalca'da kurulan semt pazarının brandaları fırtına nedeniyle havalanırken, müşteriler ve pazarcılar zor anlar yaşadı. Havalanan branda demirlerini tutmaya çalışan pazarcılar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu

Arnavutköy'de kurulan semt pazarı da fırtınadan nasibini aldı. Taşoluk Adnan Menderes Mahallesi'nde sokak arasında kurulan pazarda sabah saatlerinden itibaren tezgah açmaya çalışan pazarcılar zor anlar yaşadı.

VİNÇ DEVRİLDİ

Yalova'nın Altınova ilçesinde tersaneler bölgesinde bir vinç devrildi. Yine tersaneler bölgesinde konteynerler ise kağıt gibi havalanarak uçtu. Yalova Valiliği ise 12.00 - 22.00 saatleri arasında motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışları yasaklandı.

İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu

İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu

İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu

İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu

İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu

Kaynak: AA, İHA

Kaynak: AA / Yaşam
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında dev operasyon başladı
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri

Komşuda tansiyon çok yüksek! Canlı yayında çatışma çıktı
Suriye ordusu ile YPG'li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü

Suriye'deki çatışma anına damga vuran görüntü
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur

Arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar

MSB'den Suriye ordusu ile çatışan SDG'yi titretecek mesaj
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti

Pehlevi'nin çağrısı 80 milyon izlendi, Tahran fişi tamamen çekti
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir

Bomba etkisi yaratan iddia: 3 büyükşehir el değiştirebilir
Bergüzar Korel'e sevişme sahnesini sordular, verdiği cevap da sahne kadar olay

Bergüzar Korel'e malum sahneyi sordular, yanıtı bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Şaka gibi olay! Fener'in transferine kızıp bıçakla balkona fırtladı

Şaka gibi olay! Fener'in transferine kızıp bıçakla balkona fırtladı
BBP lideri Mustafa Destici: Aile kurumu Türkiye'nin asıl beka meselesidir

Destici'den ses getirecek çıkış: Türkiye'nin asıl beka meselesi budur
16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı
Avrupa ülkesinde deprem! 68 bin 500 şirket resmen iflas etti

Avrupa ülkesinde iflas depremi! 68 bin 500 şirket resmen battı
Nur Köşker'den Mehmet Akif Ersoy'un sözlerine yanıt: Allah vicdan yerine tenasül uzvunu kullananlardan korusun

Nur Köşker'den Mehmet Akif'e bomba yanıt: Tenasül uzvu...
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı

Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
Gözaltına alınan Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı

Son operasyonda gözaltına alındı, testi çıkmadan itiraf etti: Pişmanım
Tarihi adliye soygununun altından aşiret çıktı! 25 kilo altını konvoyla o ile götürmüşler

Tarihi soygunundan aşiret çıktı! 25 kilo altını o ile götürmüşler
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var

Emeklilere büyük sürpriz! Masada hiç dillendirilmeyen rakam var
AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt

AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt
Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

İstanbul'un bir ilçesinden görüntü yağıyor! Manzara içler acısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaybolan 12 yaşındaki Duru'dan iyi haber geldi

Her yerde aranan 12 yaşındaki Duru'dan yüreklere su serpen haber
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var

Emeklilere büyük sürpriz! Masada hiç dillendirilmeyen rakam var
AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt

AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt
Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

İstanbul'un bir ilçesinden görüntü yağıyor! Manzara içler acısı
Kaybolan 12 yaşındaki Duru'dan iyi haber geldi

Her yerde aranan 12 yaşındaki Duru'dan yüreklere su serpen haber
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nda şiddetli fırtına: 2 tır devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki şiddetli fırtına 2 tırı devirdi