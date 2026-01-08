İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için yaptığı uyarıların ardından megakent İstanbul'u fırtına vurdu. Kentte sabah saatlerinde başlayarak etkisini artıran şiddetli fırtına ve öğlen saatlerinde eşlik eden sağanak birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle çatılar uçtu, lodos nedeniyle sahilde dev dalgalar oluştu, tekneler alabora oldu.

TEKNELER ALABORA OLDU

Tuzla sahilinde fırtına nedeniyle dalgaların yükselmesiyle kıyıda demirli olan teknelerden bazıları alabora oldu. Bazı tekneler kıyıya çarpıp parçalanırken, bazıları ise battı. Bunun üzerine tekne sahiplerinin bölgeye gelerek önlem almaya çalıştığı görüldü.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Bazı bölgelerde ise ağaçlar devrildi. Bayrampaşa'da da yol kenarındaki ağaç devrildi. Fırtınanın şiddetine dayanamayan ağaç yol kenarına yığıldı.

Zeytinburnu'nda ise balkondaki saksı rüzgarın etkisiyle yere düştü. Saksının düşüşünden kısa süre önce oradan geçen vatandaş kıl payı kurtuldu. O anlar ise kameraya yansıdı.

ÇATI UÇTU

Arnavutköy'ün Boyalık Mahallesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle bir evin çatısı yerinden koparak, yaklaşık 30 metre sürüklenerek yan sokaktaki bir evin üzerine ve sokağa düştü. Çatının düştüğü ev güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, sokak tamamen trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine zabıta, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, belediye ekipleri ise sokağın yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı. Yetkililer, çatının düştüğü yapıda hasar tespit çalışması yapılacağını belirtirken, bölgede çalışmalar sürüyor.

DENİZLE KARA BİRLEŞTİ

Fırtına vatandaşlara zor anlar yaşatırken, kıyı kesimlerini dalgalar kapladı. Yenikapı'da şiddetli lodos nedeniyle dev dalgalar kıyıyı dövdü. Dalgaların boyu büyüyünce adeta deniz ile kara birleşti.

PAZARCILAR ÇADIRLARI KURAMADI

Fırtına ve lodos, pazarcı esnafına da zor anlar yaşattı. Çatalca'da kurulan semt pazarının brandaları fırtına nedeniyle havalanırken, müşteriler ve pazarcılar zor anlar yaşadı. Havalanan branda demirlerini tutmaya çalışan pazarcılar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de kurulan semt pazarı da fırtınadan nasibini aldı. Taşoluk Adnan Menderes Mahallesi'nde sokak arasında kurulan pazarda sabah saatlerinden itibaren tezgah açmaya çalışan pazarcılar zor anlar yaşadı.

VİNÇ DEVRİLDİ

Yalova'nın Altınova ilçesinde tersaneler bölgesinde bir vinç devrildi. Yine tersaneler bölgesinde konteynerler ise kağıt gibi havalanarak uçtu. Yalova Valiliği ise 12.00 - 22.00 saatleri arasında motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışları yasaklandı.

Kaynak: AA, İHA