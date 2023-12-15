İsrail polisi, Mescidi Aksa'da bir basın mensubunu öldüresiye dövdü

Gazze'de haftalardır sivillere soykırım uygulayan İsrail işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik baskınlarını sürdürürken Kudüs'te ise her cuma günü cemaate saldırıyor. Soykırımın 10. cumasında da gözler Mescid-i Aksa'ya çevrilmişken İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bir basın mensubunu öldüresiye dövdü. Ağır yaralanan gazeteci ambulansla hastaneye kaldırılırken, o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

İsrail, Gazze'de 70 gündür dünyanın gözü önünde sivillere soykırım uyguluyor. İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 18 binin üzerine çıkarken Netanyahu hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'ya baskın düzenlemeye ve Kudüs'te her Cuma Mescid-i Aksa cemaatine saldırmaya devam ediyor.

CUMA NAMAZI KILAN CEMAATE SALDIRILAR SÜRÜYOR

Soykırımın gölgesindeki 10. Cuma gününde de gözler Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya çevrildi. Her hafta Cuma namazı kılan cemaate TOMA'larla ve göz yaşartıcı gazla saldıran İsrail, cemaatin üzerine lağım suyu sıkıyor; Filistinlileri gözaltına alıyor.

BASIN MENSUBUNU ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

İsrail güçleri bölgeden yayın yapmak isteyen basın mensuplarına ise bugün sert müdahalelerde bulundu. İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bir basın mensubunu öldüresiye dövdü. Yaralanan gazeteci ambulansla hastaneye kaldırılırken, o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

İşte o anlardan kareler;