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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev havalimanında karşıladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev havalimanında karşıladı Haber Videosunu İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev havalimanında karşıladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere Karabağ'a gitti. Erdoğan'ı havalimanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıladı. Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette iki liderin ikili görüşme yapması, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri ele alması, ardından Zafer Günü etkinliklerine birlikte katılması planlanıyor.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Azerbaycan'a gitti ve havalimanında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı.
  • Erdoğan'a ziyarette eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran eşlik etti.
  • Erdoğan ile Aliyev'in Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, iş birliğinin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeleri ele alacağı baş başa görüşme yapması ve Zafer Günü geçit törenine katılması programda yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenlere katılmak üzere Azerbaycan'a gitti. İstanbul'dan hareket eden Erdoğan'ın Azerbaycan'a ulaşmasının ardından havalimanında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı. Ziyaret, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki diplomatik temasların yanı sıra Karabağ'daki Zafer Günü kutlamaları açısından da önem taşıyor.

ERDOĞAN'A ÜST DÜZEY HEYET EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da eşlik ediyor.

ERDOĞAN VE ALİYEV İKİLİ GÖRÜŞME YAPACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Erdoğan ile Aliyev, ziyaret kapsamında baş başa görüşecek. Görüşmede Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Liderlerin küresel meseleler hakkında da değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

KARABAĞ ZAFERİ'NİN 6. YILI KUTLANIYOR

Azerbaycan, 8 Kasım 2020'de Şuşa'nın kontrolünü yeniden sağlamasının 6. yıl dönümünü kutluyor. İkinci Karabağ Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olan bu gelişmenin ardından 10 Kasım 2020'de ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Aliyev ile birlikte Zafer Günü geçit törenine katılması da programda yer alıyor.

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