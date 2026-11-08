Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
Güncelleme:
1 yorum Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğu Karadeniz’de Trabzon, Ordu, Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Uzungöl ile Ayder ve Kafkasör yaylaları beyaz örtüyle kaplanırken, Rize’deki yaylalarda kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı. Artvin’deki Atabarı Kayak Merkezi’ne sezonun ilk karı düştü, Borçka-Camili kara yolunda ise ulaşımda aksamalar yaşandı.

  • Doğu Karadeniz'de sıcaklığın düşmesiyle Trabzon, Ordu, Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
  • Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.
  • Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi'ne sezonun ilk karı yağdı; Borçka-Camili kara yolunda ulaşım aksadı.

Doğu Karadeniz’de etkili olan sağanağın ardından hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimler kara teslim oldu. Bölgenin önemli turizm merkezleri beyaz örtüyle kaplandı.

TRABZON’DA UZUNGÖL BEYAZA BÜRÜNDÜ

Trabzon’da aralıklarla etkili olan sağanağın ardından gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Tonya ilçesinin yüksek kesimleri ve Kadırga Yaylası da kar yağışıyla beyaza büründü. Şalpazarı ilçesinin yüksek kesimlerindeki bazı mahalleler ile Sis Dağı ve Alaca yaylalarında da aynı görüntü oluştu.

ORDU’DA 5 İLÇEDE KAR

Ordu’da gece saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Akkuş, Aybastı, Korgan, Kumru ve Kabadüz ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla bölgede kış manzaraları oluştu.

AYDER’DE KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ BULDU

Rize’de yağışın ardından gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar etkili oldu. Çamlıhemşin ilçesindeki turizm merkezi Ayder Yaylası beyaz örtüyle kaplandı. Yaylalarda kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı görüldü.

ATABARI KAYAK MERKEZİ’NE SEZONUN İLK KARI

Artvin’de dün zaman zaman etkili olan yağmur, gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Artvin merkez ile Borçka, Şavşat, Yusufeli ve Ardanuç ilçelerinin yüksek rakımlı köy ve yaylaları karla kaplandı.

Kentin turizm noktalarından Kafkasör Yaylası ile Atabarı Kayak Merkezi’nde ağaçlar ve doğal alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kayak merkezine sezonun ilk karı yağdı.

BORÇKA-CAMİLİ YOLUNDA ULAŞIM AKSADI

Borçka- Camili kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

İlgili Haberler
Kars'ta kış manzarası! Sarıçam ormanları beyaza büründüKars'ta kış manzarası! Sarıçam ormanları beyaza büründü
Sağanak, fırtına ve kar geliyor! Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarıSağanak, fırtına ve kar geliyor! Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kar kazası! 6 otomobil ve 1 tır birbirine girdi, 6 yaralıAnadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kar kazası! 6 otomobil ve 1 tır birbirine girdi, 6 yaralı
Kaynak: AA
Bu haber 31 sitede yayınlandı.
Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı! O anlar kamerada

Hiçbir neden yokken 2 kişiye ateş açtı! Sonu bakın nereye uzandı
Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi

Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi
Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira21

Fon iddiası ortalığı karıştırdı! Eski Bakan'dan açıklama var
Melisa Döngel'den Murda ile aşk iddialarına şaşırtan yanıt: İlişki falan yok, çok zorlamayın

Aşk iddialarına noktayı koydu: Çok zorlamayın
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Alışılan konular bunlar. Neden haber yapılır ki

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Toptancıda kahve skandalı! Hepsinin son kullanma tarihi geçmiş

Ekipler yetişmeseydi vatandaşa içireceklerdi! Hepsi çöpü boyladı
Eski Fenerbahçeli Enner Valencia, Boca Juniors'u şampiyon yaptı

Şampiyonluğu getiren vuruş! Eski Fenerbahçeli resmen tarih yazdı
Gazze'de yürek yakan manzara! 70 bin çadırı su bastı

Çaresizliğin fotoğrafı!
Oscar ödüllü yönetmen Sebastian Lelio hayatını kaybetti

Oscar ödüllü yönetmen evinde ölü bulundu
Kağıthane'de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Tetikçi 15 yaşında çıktı

Kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Saldırganın yaşı hayrete düşürdü
Meğer kardeşlermiş! İşte ünlülerin az bilinen kardeşleri

Meğer kardeşlermiş! İşte ünlülerin az bilinen kardeşleri
Anne-kızın kahreden sonu! Otomobilleri kağıt gibi ezildi

Yürek yakan son! Anne-kız bu otomobilde can verdi