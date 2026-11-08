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Karadeniz'de palamut tezgahlardan çekiliyor! Fiyatı 75-100 TL'den 125-150 TL'ye çıktı

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Karadeniz'de palamut tezgahlardan çekiliyor! Fiyatı 75-100 TL'den 125-150 TL'ye çıktı Haber Videosunu İzle
Karadeniz'de palamut tezgahlardan çekiliyor! Fiyatı 75-100 TL'den 125-150 TL'ye çıktı
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Karadeniz'de sezon boyunca bol avlanan palamut, havaların soğumasıyla göç etmeye başladı. Hava muhalefetiyle av miktarı da azalınca tezgahlarda 75-100 TL'den satılan palamudun fiyatı 125-150 TL'ye yükseldi. Balıkçı esnafı sezonun yaklaşık bir ay daha süreceğini, ancak eskisi kadar bol olmayacağını söyledi.

  • Karadeniz'de sezon içinde 75-100 TL arasında satılan palamudun fiyatı, av miktarının azalmasıyla 125-150 TL'ye yükseldi.
  • Havaların soğumasıyla göç etmeye başlayan palamut tezgahlardan çekilirken, sezonun yaklaşık bir ay daha sürmesi ancak avın eskisi kadar bol olmaması bekleniyor.
  • Palamut sonrası tezgahlarda hamsi, mezgit ve istavrit gibi balık çeşitlerinin ağırlık kazanması bekleniyor.

Karadeniz'de bu sezon bol miktarda avlanan palamut, havaların soğumasıyla birlikte göç etmeye başlarken tezgahlardaki yerini de yavaş yavaş kaybediyor. Balıkçı esnafı, palamut sezonunun son demlerine yaklaşıldığını belirterek önümüzdeki süreçte tezgahlarda farklı balık çeşitlerinin ağırlık kazanacağını söyledi.

Karadeniz'de sezon başından itibaren bol miktarda avlanan palamut, havaların soğumasıyla birlikte göç etmeye başladı. Son günlerde hava muhalefetinin de etkisiyle av miktarı azalan palamut, balıkçı tezgahlarında daha az görülürken fiyatı da yükseldi. Sezon içerisinde 75-100 TL arasında satılan palamudun fiyatı, son günlerde 125-150 TL seviyelerine çıktı.

PALAMUDA YAVAŞ YAVAŞ VEDA EDİLİYOR

Balıkçı esnafı Bülent Ay, palamudun yavaş yavaş tezgahlardan çekilmeye başladığını belirterek, "Palamut yavaş yavaş tezgahlardan çekilmeye başladı. Yakında tezgahlarda farklı balıklar görmeye başlayacağız. Palamuda yavaş yavaş veda ediyoruz. Havaların soğumasıyla beraber palamut göç etmeye başladı. Vatandaşımız ilk zamanki gibi palamuda pek ilgi göstermiyor. Bu sene insanımız palamuda doyduğu için ilgi de azaldı. Diğer çeşitlere yönelmeye başladılar. Bu bölgede insanımız önce hamsiyi arar tezgahta, ardından da mezgit ve istavrit gibi balıklara yönelir" dedi.

SEZON BİR AY DAHA SÜRECEK AMA ESKİSİ KADAR BOL OLMAYACAK

Balıkçı esnafı Emin Avcı ise son birkaç gündür etkili olan hava muhalefetinin palamut avcılığını olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Birkaç günden beri hava muhalefeti olduğu için palamut azaldı. Artık palamudun son demlerine yaklaşıyoruz. Hava da bozuk olduğu için tezgahlara fazla palamut gelmiyor. Palamut ayrıca göçmen bir balık. Bu dönemler onun göçe başladığı dönemler. Yavaş yavaş azalıyor diyebiliriz. Fiyat olarak 75-100 TL'ye satılıyordu, şu anda 125-150 TL'ye satılıyor. Palamut sezonu yaklaşık bir ay daha sürer diye düşünüyorum fakat eskisi kadar bol olmaz. Vatandaşımız eskisi kadar ilgi göstermiyor. Bu sene çok iyi bir palamut avcılığı oldu. Vatandaş da palamuda doydu. Bu süreçte insanımız tuzlamasını yaptı, dondurucuya attı, ızgarasını yaptı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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