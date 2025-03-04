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Hermes heykeli neyi temsil eder? Hermes heykeli nerede bulundu?

Hermes heykeli neyi temsil eder? Hermes heykeli nerede bulundu?
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Hermes heykeli nerede bulundu? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait mermer bir Hermes heykelinin gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı. Bu önemli keşif, Geleceğe Miras Projesi kapsamında gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıktı.

Aspendos Antik Kenti'nde Hermes heykeli bulundu! Kazı çalışmalarında Hermes heykelinin yanı sıra, Aphrodite ve Eros'un başları ile Artemis ve Nemesis'e ait heykel parçaları da keşfedildi. Hermes heykeli neyi temsil eder? ve Hermes'in mitolojideki önemi nedir? Aspendos'ta bulunan Hermes heykeli, Roma İmparatorluk Dönemi'ne tarihlendiriliyor. Aspendos Hermes heykeli hakkında tüm bilgiler haberimizde!

HERMES HEYKELİ NEYİ TEMSİL EDER?

Aspendos'ta kazılar, Geleceğe Miras Projesi kapsamında devam ediyor. Roma İmparatorluk Dönemi'ne tarihlenen bu eser, Tiyatro Caddesi'nin doğusunda, anıtsal çeşme (nymphaion) yıkıntıları arasında bulundu.

Hermes, Yunan mitolojisinde Zeus'un habercisi ve tanrıların en hızlısı olarak bilinir. Hermes, yolların, ticaretin, konukseverliğin, diplomasinin, yarışmaların ve astronominin tanrısıdır. Aynı zamanda hırsızlar, tüccarlar, sürüler ve çobanların koruyucusu olarak tanımlanır. Heykelde, Hermes, sağ elinde para kesesi, sol elinde ise kerykeionu (asası) tutmaktadır. Heykelin yanında, Hermes'e dönük bir koç figürü yer alıyor.

Hermes heykeli neyi temsil eder? Hermes heykeli nerede bulundu?

Hermes heykeli neyi temsil eder? Hermes heykeli nerede bulundu?

HERMES HEYKELİ NEREDE BULUNDU?

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında Hermes heykelinin gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu.

Hermes heykeli neyi temsil eder? Hermes heykeli nerede bulundu?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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