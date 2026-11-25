ABD ve İsrail havalimanını vurdu! İran'a yönelik saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'na düzenlediği saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırıda İran'a ait Airbus A340 ve Airbus A321 tipi iki uçağın imha edildiği belirtildi.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Mehrabad Havalimanı'nı hedef alan saldırıda İran'a ait iki uçak imha edildi.
MEHRABAD HAVALİMANI HEDEF ALINDI
İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Mehrabad Havalimanı, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırının hedefi oldu. Saldırıya ilişkin ortaya çıkan görüntüler, havalimanında meydana gelen yıkımı yeniden gözler önüne serdi. Saldırıda İran'a ait Airbus A340 ve Airbus A321 tipi iki uçak imha edildi.
İKİ FARKLI TİPTE UÇAK İMHA EDİLDİ
Saldırıda imha edilen uçaklardan Airbus A340, dört motorlu ve geniş gövdeli bir uçak modeli olarak biliniyor. Uzun mesafeli uçuşlar için tasarlanan A340'ın yanı sıra çift motorlu ve dar gövdeli Airbus A321 tipi uçak da saldırıda imha edildi.