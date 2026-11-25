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ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Mehrabad Havalimanı'nı hedef alan saldırıda İran'a ait iki uçak imha edildi.

MEHRABAD HAVALİMANI HEDEF ALINDI

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Mehrabad Havalimanı, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırının hedefi oldu. Saldırıya ilişkin ortaya çıkan görüntüler, havalimanında meydana gelen yıkımı yeniden gözler önüne serdi. Saldırıda İran'a ait Airbus A340 ve Airbus A321 tipi iki uçak imha edildi.

İKİ FARKLI TİPTE UÇAK İMHA EDİLDİ

Saldırıda imha edilen uçaklardan Airbus A340, dört motorlu ve geniş gövdeli bir uçak modeli olarak biliniyor. Uzun mesafeli uçuşlar için tasarlanan A340'ın yanı sıra çift motorlu ve dar gövdeli Airbus A321 tipi uçak da saldırıda imha edildi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi