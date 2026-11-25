Şişli'de oto servisinin konuşmaları araç kamerasına takıldı! 3 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Şişli'de aracının lastiği hasar gören 26 yaşındaki F.Ü., gittiği otomotiv serviste lastik değişimi ve rot balans için 12 bin lira ödedi. Aracındaki sesli kamera kayıtlarını izleyen F.Ü., çalışanların işlem yapmadan arıza varmış gibi göstermeye yönelik konuştuklarını öne sürerek polise şikayette bulundu. İş yeri sorumlusu ve 2 çalışan gözaltına alınarak dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edildi.
- Şişli'de F.Ü. (26), aracının lastik değişimi ve rot balans işlemleri için bir otomotiv servisine 12 bin lira ödedi.
- F.Ü., araç kamerası kayıtlarında servis çalışanlarının işlemleri yapmadan arıza varmış gibi göstermeye yönelik konuştuğunu öne sürerek şikayetçi oldu.
- Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri iş yeri sorumlusu E.S. (34) ile çalışanlar H.T. (37) ve K.Ö.'yü (20) gözaltına aldı; 3 şüpheli 'Dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi.
Şişli'de aracının lastiğindeki hasar nedeniyle otomotiv servisine giden F.Ü.(26), lastik değişimi ve rot balans işlemleri için 12 bin lira ödedi. Aracının kamera kayıtlarını inceleyen F.Ü., servis çalışanlarının kendisini dolandırdığını öne sürerek şikayetçi oldu. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından iş yeri sorumlusu ve 2 çalışan yakalanarak gözaltına alındı.
12 BİN LİRA ÖDEDİ, KAMERA KAYDINI İZLEDİ
Olay, 9 Kasım Pazartesi günü Şişli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.Ü., aracının lastiğindeki hasar nedeniyle bir otomotiv servisine gitti. Burada lastik değişimi ve rot balans işlemleri için 12 bin lira ödeyen F.Ü., daha sonra aracındaki sesli kayıt özelliği bulunan kameranın görüntülerini inceledi. Servis çalışanlarının işlemleri yapmadan aracında arıza varmış gibi göstermeye yönelik konuştuklarını öne süren F.Ü., polise giderek şikayetçi oldu.
İŞ YERİ SORUMLUSU VE 2 ÇALIŞAN YAKALANDI
Şikayet üzerine çalışma başlatan Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yeri sorumlusu E.S. (34) ile çalışanlar H.T. (37) ve K.Ö.'yü (20) yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi.