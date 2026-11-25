Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türkiye’de şerbetçiotu üretiminin merkezi olan Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, bitkinin gelişimi için budanan ilk sürgünler Avrupa’da yüksek fiyatlarla satılan lüks bir gastronomi ürününe dönüştü. Üreticilerin bir bölümünün tarlada çürümeye bıraktığı veya hayvan yemi olarak kullandığı filizler, Avrupa’da sezonun ilk hasadında kilosu 1.000 avroya kadar çıkan fiyatlarla alıcı buluyor.

AVRUPA’DA LÜKS ÜRÜN OLARAK SATILIYOR

“Hop Shoots” adıyla bilinen taze şerbetçiotu sürgünleri, özellikle Belçika, Fransa ve İngiltere’de gastronomi dünyasının en pahalı ürünleri arasında gösteriliyor. Baharın gelişiyle topraktan çıkan filizler, sezonun ilk hasadında düzenlenen açık artırmalarda sınırlı miktarda satışa sunuluyor.

İlk hasat döneminde kilosu 1.000 avroya, yaklaşık 55 bin liraya kadar ulaşan fiyatlar gören ürünün değeri, hasat ilerledikçe bir miktar düşüyor. Buna rağmen sürgünler, yüksek fiyatlı lüks gıda ürünleri arasındaki yerini koruyor.

PAZARYERİ’NDE BUDANIP TARLADA BIRAKILIYOR

Türkiye’de şerbetçiotu üretiminin yoğunlaştığı Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde çiftçiler, bitkinin ana ürünü olan kozalakların daha verimli gelişmesi için ilkbaharda dipten çıkan sürgünleri buduyor.

Bitkinin gelişimini desteklemek amacıyla yapılan seyreltme işleminde kesilen filizlerin ticari değerinin yeterince bilinmemesi nedeniyle bazı üreticiler bu sürgünleri tarlada çürümeye bırakıyor, bazıları ise hayvan yemi olarak değerlendiriyor.

YILDA SADECE 3-4 HAFTA TOPLANABİLİYOR

Şerbetçiotu filizlerinin yüksek fiyatlara ulaşmasında hasat süresinin kısa ve toplama işleminin zahmetli olması etkili oluyor. Kırılgan yapıları nedeniyle makineyle toplanamayan sürgünler, tek tek elle hasat ediliyor.

Yılda yalnızca 3 ila 4 hafta boyunca toplanabilen filizler, yoğun iş gücü gerektirmesi ve sınırlı miktarda bulunması nedeniyle Avrupa pazarında değer kazanıyor.

MİCHELİN YILDIZLI RESTORANLARIN MENÜLERİNDE

Görünümü kuşkonmazı andıran, kendine özgü aromasıyla öne çıkan şerbetçiotu sürgünleri, Avrupa’daki Michelin yıldızlı restoranların menülerinde “sebzelerin trüfü” olarak anılıyor.

Genellikle deniz ürünlerinin yanında veya özel başlangıç tabaklarında servis edilen filizlerin birkaç daldan oluşan porsiyonları bile yüksek fiyatlarla sunuluyor.