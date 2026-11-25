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Adı uzun süredir bir voleybolcu ile anılan Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, CEV Şampiyonlar Ligi’nde oynanan VakıfBank - Asterix Avo karşılaşmasını tribünden takip etti. Uruguaylı yıldızın salonda boy göstermesi, özel hayatına dair söylentileri yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

AŞK İDDİALARI ALEVLENDİ

Karşılaşma sırasında salonda yer alan Torreira’nın görüntülerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, hakkında daha önce dile getirilen "voleybolcu sevgili" iddiaları yeniden alevlendi.

VAKIFBANK'TAN BİR İSİM Mİ?

Torreira’nın mücadeleyi yerinde izlemesinin ardından çok sayıda yorum yapıldı. Sporseverler, yıldız futbolcunun birlikte olduğu ismin VakıfBank forması giyen bir voleybolcu olabileceği yönünde değerlendirmelerde bulundu.