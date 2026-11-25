Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Aston Villa'da, teknik direktör Unai Emery'nin maç sonu açıklamaları İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı. İspanyol çalıştırıcının, karşılaşmanın kadrosuna dahil etmediği Alejandro Garnacho hakkındaki sözleri gündeme oturdu.

UNAI EMERY'DEN NET TAVIR

Mücadelenin ardından basın mensuplarının 22 yaşındaki Arjantinli futbolcunun neden kadroda yer almadığına ilişkin sorusunu yanıtlayan Emery, "Bugün burada olan oyuncular, bence bizimle olabilecek en iyi oyunculardı. Olmayanlar neden burada olmadıklarını sorgulamalı." diyerek net bir tavır sergiledi. Emery'nin bu sözleri, Chelsea'den kiralık olarak kadroya katılan genç oyuncuyla arasındaki bağların koptuğu ve köprülerin atıldığı şeklinde yorumlandı.

İNGİLİZ BASINI: ''ACIMASIZ YAKLAŞIM''

İspanyol teknik adamın açıklamaları İngiltere medyasında da sert bulundu. Konuyu manşetlerine taşıyan Mirror gazetesi, Emery'nin tavrını eleştirerek "Alejandro Garnacho, Aston Villa'nın Galatasaray ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçının kadrosunda yer almadı ve Unai Emery, Chelsea'den kiralık olarak gelen oyuncuya karşı acımasız bir yaklaşımı tekrarlıyor gibi görünüyor." değerlendirmesini yaptı.

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