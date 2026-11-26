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Asya Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Al Jazira-Gol Gohar karşılaşmasında görev yapan Suriyeli hakem Hanna Hattab’ın mücadeleye alkollü çıktığı öne sürüldü. Tartışmalı kararlara imza atan hakem, devre arasında görevden alındı.

ERSİN DESTANOĞLU'NA HATALI SARI KART

Karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri milli kaleci Ersin Destanoğlu’nun yaşadığı pozisyonda gerçekleşti. Pozisyonla ilgisi bulunmayan Ersin’e sarı kart çıkaran Hattab, yaklaşık 4 dakika sonra verdiği kararı iptal etti.

İKİNCİ YARIYI DÖRDÜNCÜ HAKEM YÖNETTİ

İlk yarıdaki yönetim ve iddiaların ardından yapılan değişiklikle birlikte Hanna Hattab sahaya dönmedi ve karşılaşmanın ikinci yarısını dördüncü hakem yönetti.