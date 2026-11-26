Maça alkollü çıktığı öne sürülen hakem ortalığı karıştırdı! Olan milli futbolcumuza olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Asya Şampiyonlar Ligi’nde Al Jazira-Gol Gohar maçına alkollü çıktığı öne sürülen Suriyeli hakem Hanna Hattab, devre arasında değiştirildi. Pozisyonla ilgisi olmayan milli kalecimiz Ersin Destanoğlu’na sarı kart gösteren hakem, yaklaşık 4 dakika sonra kartı iptal etti. Maçın ikinci yarısını dördüncü hakem yönetti.
Asya Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Al Jazira-Gol Gohar karşılaşmasında görev yapan Suriyeli hakem Hanna Hattab’ın mücadeleye alkollü çıktığı öne sürüldü. Tartışmalı kararlara imza atan hakem, devre arasında görevden alındı.
ERSİN DESTANOĞLU'NA HATALI SARI KART
Karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri milli kaleci Ersin Destanoğlu’nun yaşadığı pozisyonda gerçekleşti. Pozisyonla ilgisi bulunmayan Ersin’e sarı kart çıkaran Hattab, yaklaşık 4 dakika sonra verdiği kararı iptal etti.
İKİNCİ YARIYI DÖRDÜNCÜ HAKEM YÖNETTİ
İlk yarıdaki yönetim ve iddiaların ardından yapılan değişiklikle birlikte Hanna Hattab sahaya dönmedi ve karşılaşmanın ikinci yarısını dördüncü hakem yönetti.