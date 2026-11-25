Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

UEFA Gençlik Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk'e 6-0 mağlup olan Fenerbahçe U19 Takımı, organizasyonda oynadığı beş maçı da puansız tamamladı. Ağır yenilgi ve alınan sonuçların ardından sarı-lacivertli camiada altyapı yönetimine yönelik tepkiler yükseldi.

MÜJDAT YETKİNER'İN GÖREVDEN ALINMASI İSTENDİ

Turnuvada henüz puanla tanışamayan Fenerbahçe U19'un farklı mağlubiyeti sonrasında, sezon başında göreve getirilen Altyapı Koordinatörü Müjdat Yetkiner'in istifası gündeme taşındı. Yaşanan tablo karşısında taraftarların, altyapı yapılanmasında değişikliğe gidilmesini talep ettiği görüldü.

YABANCI UZMAN ANTRENÖR TALEBİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, altyapıdaki gelişim ve organizasyon sürecinin yeniden yapılandırılması gerektiğini savunarak, altyapının başına diğer ülkelerdeki takımları örnek göstererek yabancı bir uzman antrenörün getirilmesi çağrısında bulundu.