Başkentin en işlek metrosunda korku dolu anlar! X-Ray'e rağmen...Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Metro İstasyonu'nda güvenlik görevlileriyle tartışan bir kişi, görevlilere bıçak çekti. Olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin, X-ray cihazlarıyla girilen istasyona girmesi ise tartışma yarattı.
- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Metro İstasyonu'nda sabah saatlerinde bir kişi ile güvenlik görevlileri arasında çıkan tartışmada şüpheli, büyük boy bir bıçak çekerek görevlilere yöneldi.
- Olay yerine gelen polis ekipleri bıçaklı kişiyi yere yatırarak etkisiz hale getirdi, bıçağa el koydu ve şüpheliyi gözaltına aldı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara'nın en işlek metro istasyonlarından birinde bıçaklı panik yaşandı. Güvenlik görevlileriyle tartışan bir kişinin elindeki büyük bıçakla görevlilere yöneldiği anlar kameraya yansıdı.
SABAH SAATLERİNDE TARTIŞMA ÇIKTI
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Metro İstasyonu'nda sabah saatlerinde bir kişi ile güvenlik görevlileri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, elindeki bıçağı görevlilere çekti.
BIÇAĞIN BÜYÜKLÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ
Olay anına ait görüntülerde şüphelinin, büyük boy bir bıçağı elinde aşağı doğru tutarak güvenlik görevlilerinin karşısında durduğu görüldü. Görüntülerde, bıçağın ağzının şüphelinin elinden neredeyse dizine kadar uzandığı dikkat çekti. Güvenlik görevlilerinin bu sırada şüpheliyle arasına mesafe koymaya çalıştığı anlar da kameraya yansıdı.
YERE YATIRILIP ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bıçak çeken kişiyi yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Şüphelinin elindeki bıçak alındı ve şüpheli gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.