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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı canlı yayında emeklilerin ekonomik koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Emeklilerin alım gücünü artırmaya yönelik çalışma yürüttüklerini belirten Işıkhan, mevcut yasal artışlara ek iyileştirmeler yapılmasının gündemde olduğunu ifade etti.

MAAŞ FARKLILIKLARI DİKKATE ALINACAK

Hazırlanan düzenlemenin 17 milyondan fazla emekliyi kapsadığını belirten Işıkhan, emekliler arasındaki gelir farklılıklarının da göz önünde bulundurulacağını söyledi. Böylece yapılması planlanan iyileştirmede yalnızca genel zam oranlarının değil, emeklilerin mevcut gelir düzeylerinin de değerlendirilmesi bekleniyor.

ZAM ORANI VE TARİHİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Çalışmanın tamamlanmasının ardından ayrıntıların kamuoyuyla paylaşılacağını ve düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını belirten Işıkhan, emekli maaşlarına yapılacak ek iyileştirmenin oranı ve tutarı hakkında ise henüz bilgi vermedi.

OCAK ZAMMININ ÜZERİNE EK ARTIŞ GÜNDEMDE

Emekli aylıklarına ocak ayında yapılacak yasal zam, 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenecek. Bakanlığın üzerinde çalıştığı düzenleme ise enflasyon kaynaklı yasal artışın yanı sıra ek bir iyileştirme yapılmasını hedefliyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi