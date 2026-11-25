UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, sahasında ağırladığı PSV Eindhoven'ı 5-1 mağlup etti. Karşılaşmayı iki asistle tamamlayarak galibiyetin mimarlarından biri olan Arda Güler, mücadelenin ardından Brezilya basınına konuştu. Milli futbolcunun özellikle Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Alex de Souza hakkındaki sözleri dikkat çekti.

"HALA DA BENİM İDOLÜM"

Kendisine yöneltilen "Fenerbahçe forması giydiğini biliyoruz. Senin için Alex de Souza ne anlam ifade ediyor?" sorusuna samimi bir yanıt veren Arda Güler, Brezilyalı efsaneye şu sözlerle seslendi:

"Alex'i tarif etmek gerçekten zor çünkü benim idolümdü. Daha dün bile YouTube'dan videolarını izliyordum, hala da benim idolüm. Benim için çok özel ve önemli bir yeri var. Ona buradan kocaman sarıldığımı söylemek istiyorum."

"MOURINHO ÇOK HIRSLI BİRİSİ"

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho ile çalışmanın nasıl bir duygu olduğunu da anlatan 21 yaşındaki milli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Mourinho bizim için özel bir teknik direktör. Her zaman yüzde 100 performans göstermeliyiz çünkü Mourinho bizden her zaman bunu bekliyor. Mourinho çok hırslı birisi. Her maçı kazanmalıyız."

VINICIUS'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Brezilyalı takım arkadaşı Vinicius Junior'un golüne çok sevindiği hatırlatılan Arda Güler, "Zor bir dönemden geçti ama bu maçta gol attı ve onun adına çok mutluyuz. O özel bir insan, özel bir oyuncu ve maçların gidişatını değiştirebilen biri. Umarım böyle devam eder." diye konuştu.

16 MAÇTA 13 GOLE KATKI SAĞLADI

Real Madrid formasıyla bu sezon 16 karşılaşmada süre alan Arda Güler, 4 gol ve 9 asistlik performansıyla toplam 13 gole doğrudan katkı sağladı.

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