Filenin Sultanları'nın Voleybol Milletler Ligi 2027'deki rakipleri belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Voleybol Milletler Ligi'nin son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) mücadele edeceği etaplar, gruplar ve organizasyonların tarihi netleşti. İşte ayrıntılar...
- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 19 takımın mücadele edeceği 2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 3 hafta boyunca 3 farklı etapta toplam 12 maç oynayacak.
- Filenin Sultanları ilk hafta 2-6 Haziran 2027'de Çin'de, ikinci hafta 16-20 Haziran 2027'de Hollanda'da, üçüncü hafta 7-11 Temmuz 2027'de Türkiye'de mücadele edecek.
- Üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, 21-25 Temmuz 2027'de düzenlenecek VNL Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.
Voleybol Milletler Ligi'nin son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) mücadele edeceği etaplar, gruplar ve organizasyonların tarihi belli oldu.
3 FARKLI ETAP
Filenin Sultanları, 19 takımın mücadele vereceği Voleybol Milletler Ligi’nde 3 hafta boyunca 3 farklı etapta sahaya çıkacak. Milli voleybolcular, organizasyonun ilk haftasında 2-6 Haziran 2027 tarihleri arasında Çin'de 2'nci haftasında 16-20 Haziran 2027 tarihleri arasında Hollanda'da, 3'üncü haftasında ise 7-11 Temmuz 2027 tarihleri arasında Türkiye’de mücadele edecek.
HEDEF İLK 8'E GİRMEK
Üç hafta sonunda oluşacak puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, 21-25 Temmuz 2027 tarihlerinde düzenlenecek 2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri’ne katılma hakkı kazanacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki grupları şu şekilde:
1. Hafta (Çin)
- Türkiye, Çin, Japonya, Tayland, ABD, Slovenya
2. Hafta (Hollanda)
- Türkiye, Hollanda, İtalya, Ukrayna, Almanya, Slovenya
3. Hafta (Türkiye)
- Türkiye, Rusya, Fransa, Polonya, Çekya, Belçika, Slovenya
Filenin Sultanları, üç hafta sürecek organizasyonda her etapta dört karşılaşma olmak üzere toplam 12 maç oynayacak. Millilerin etaplarda karşılaşacağı rakipler şu şekilde:
1.Hafta / Çin
- Türkiye-Tayland
- Türkiye-ABD
- Türkiye-Çin
- Türkiye-Japonya
2.Hafta / Hollanda
- Türkiye-Almanya
- Türkiye-Ukrayna
- İtalya-Türkiye
- Türkiye-Hollanda
3.Hafta / Türkiye
- Türkiye-Belçika
- Türkiye-Fransa
- Türkiye-Polonya
- Türkiye-Rusya
Maç tarihleri ve saatleri ise daha sonra FIVB tarafından duyurulacak.