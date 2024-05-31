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Hangi illerde deprem riski var? 7.2 depremin beklendiği 7 il hangisi? Bu fay hattı kırılırsa...

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Hangi illerde deprem riski var? 7.2 depremin beklendiği 7 il hangisi? Bu fay hattı kırılırsa... Deprem riski taşıyan iller ve beklenen 7.2 büyüklüğündeki depremin hangi illeri etkileyeceği konusunda araştırmalar sürüyor. Kırılması durumunda büyük bir deprem riski oluşturabilecek olan fay hattının üzerinde bulunan iller belirlendi.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremden sonra bölgede 100'e yakın bilim insanıyla 128 fayı incelediklerini belirterek, Malatya Fayı'na dikkat çekti. Hangi illerde deprem riski var? 7.2 depremin beklendiği 7 il hangisi? Bu fay hattı kırılırsa...

HANGİ İLLERDE DEPREM RİSKİ VAR?

Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremden sonra bölgede 100'e yakın bilim insanıyla 128 fayı incelediklerini belirterek, Malatya Fayı'na dikkat çekti. Prof. Dr. Sözbilir, "Malatya Fayı'nı oluşturan 3 segmentin her birinin kendi başına kırılması halinde 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir" dedi.

Hangi illerde deprem riski var? 7.2 depremin beklendiği 7 il hangisi? Bu fay hattı kırılırsa...

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli geniş bir alanı etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Depremden sonra DEÜ, TÜBİTAK'ın paydaş kuruluşları İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği ve birçok üniversiteden bilim insanıyla deprem bölgesine gitti. Orta Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illeri doğrudan etkileyebilecek faylar üzerinde araştırmalar yapılmaya başlandı. DEÜ'den Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Dr. Mustafa Softa ve Dr. Özkan Cevdet Özdağ, Fırat Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ercan Ersoy, Dr. Elif Akgün, Dr. Serap Çolak Erol, Dr. Sibel Kayğılı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Volkan Karabacak, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, Çukurova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fikret Koçbulut, Selçuk Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Serkan Gürgüze'den oluşan birçok lisansüstü öğrencisinin de katıldığı ekip tarafından Şirvan Fayı, Cizre Fayı, Antakya Fayı, Ölü Deniz Fayı, Malatya Fayı ve Orta Anadolu Fayı-Deliler segmenti gibi faylar üzerinde çalışmalar yürütülüyor.

Hangi illerde deprem riski var? 7.2 depremin beklendiği 7 il hangisi? Bu fay hattı kırılırsa...

100'E YAKIN BİLİM İNSANI 128 FAYI İNCELİYOR

DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. 6 Şubat depremlerinden sonra 500 kilometreye yakın fayın kırıldığını belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Bu kırılma sonrasında, bölgedeki birçok fayda etkilenerek küçük ölçeklerde deprem üretmeye başladı. Bu faylarda çalışma yürütülmesi amacıyla, Türkiye Paleosismoloji Araştırmaları Projesi hazırlandı. Bu proje kapsamında birçok üniversiteden 100'e yakın bilim insanı bölgede çalışıyor. 128 fayı aynı anda çalışıyoruz. Bu fayların deprem potansiyelini araştırıyoruz" diye konuştu.

Hangi illerde deprem riski var? 7.2 depremin beklendiği 7 il hangisi? Bu fay hattı kırılırsa...

MALATYA FAYI ÜÇ BİN YILDIR KIRILMIYOR

Malatya Fayı'nda yürüttükleri çalışmalara değinen Prof. Dr. Sözbilir, "Malatya Fayı önemli faylardan. İkinci büyük depremin hemen dibinde olan fay. Kırılması halinde Malatya'yı ciddi anlamda etkileyecek bir fay. 200 kilometre uzunluğunda ve 3 fay parçasından oluşuyor. Malatya Fayı'nı oluşturan bu 3 segmentin her biri kendi başlarına kırılmaları halinde 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar, Malatya Fayı'nın 3 bin yıldır kırılmadığını gösteriyor. Özellikle fayın, deprem tekrarlama periyodunu bulmak istiyoruz. Faylar üzerinde hendek açıp geçmişini öğrenmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hangi illerde deprem riski var? 7.2 depremin beklendiği 7 il hangisi? Bu fay hattı kırılırsa...

"ÇOK AYRINTILI ÇALIŞILMASI GEREKİYOR"

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6 Şubat depremlerinden sonra bölgede 100 binin üzerinde artçı deprem olduğunu söyleyerek, "Malatya Fayı üzerinde de küçük depremler oluyor. Bu tetikleme durumuna geçer mi geçmez mi diye çalışmalar yürütüyoruz. Malatya Fayı, diğer fayları da etkileyebilecek bir fay. Kırılması durumunda dibinde Kuzey Anadolu'ya doğru uzanan Ovacık Fayı bulunuyor. Dolayısıyla çok ayrıntılı çalışılması gerekiyor" dedi.

Hangi illerde deprem riski var? 7.2 depremin beklendiği 7 il hangisi? Bu fay hattı kırılırsa...

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Malatya Deprem Doğal Afetler 3.Sayfa Gündem Yaşam Haberler

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