Rus Milyardere Ait 250 Milyon Dolarlık Lüks Yat Kuşadası'na Demir Attı

RUS milyarder Alexander Svetakov'un yaklaşık 250 milyon dolar değerindeki 72 metrelik 'Cloudbreak' adlı lüks yatı Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarına demirledi.

Rus milyarder Alexander Svetakov'un Cayman Adaları bayraklı 72 metre uzunluğundaki 'Claudebreak' adlı lüks yatı, sabah saatlerinde Kuşadası açıklarına demir attı. Yaklaşık 1 ay önce de Fethiye'de de görülen mega yatın Kuşadası'nda ne kadar kalacağı ve içerisinde kimlerin bulunduğu öğrenilemedi. Önceki yıllarda Jennifer Lopez, Julia Roberts ve Heidi Klum gibi dünyaca ünlü birçok ismin de misafir edildiği mega yat, Almanya'da 2016 yılında inşa edildi. 250 milyon dolar değerindeki 'Claudebreak' aynı anda 12 misafir ağırlayabilme kapasitesine sahip. 26 mürettebatla hizmet veren yatta helikopter pisti, spor salonu, havuz, sauna, masaj odası ve sinema salonu yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı