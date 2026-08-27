Leao, Galatasaray ve Aston Villa arasındaki tercihini yaptı

Milan forması giyen Portekizli sol kanat oyuncusu Rafael Leao'dan bir süredir transfer için girişimlerini sürdüren Galatasaray'a kötü haber geldi.

ASTON VILLA'YI TERCİH ETTİ

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre; 27 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili kararını vererek Galatasaray'ı değil, Aston Villa'yı tercih etti.

ASTON VILLA'NIN TEKLİFİ

Habere göre; Aston Villa, Leao için Milan'a 8 milyon euro kiralama teklifi sundu. Bu teklifin içinde zorunlu satın alma maddesi de olduğu ve Rafael Leao'nun transferinin İngiliz ekibine toplam maliyetinin 50 milyon euro'ya yaklaşacağı belirtildi. İngiliz ekibinin, Rafael Leao'ya sunduğu teklifin de senelik 6.5 milyon Euro olduğu ve bu rakamın daha da yükseltilebileceği kaydedildi.

"GALATASARAY HER ŞEYİ ORTAYA KOYDU"

Haberin devamında yapılan yorumda, "Galatasaray, Leao'yu transfer etmek için her şeyi ortaya koymuş durumda; Milan'a 45 milyon euro, Portekizli oyuncuya ise sezon başına 12 milyon euro teklif etti. Ancak dün gece Aston Villa'nın yaptığı teklif, Leao'yu ikna etti." ifadelerine yer verildi.