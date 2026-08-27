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Çocuğunu okula götüren anneyi çıldırtan olay: Yarı çıplak halde...

Çocuğunu okula götüren anneyi çıldırtan olay: Yarı çıplak halde... Haber Videosunu İzle
Çocuğunu okula götüren anneyi çıldırtan olay: Yarı çıplak halde...
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Çocuğunu okula götürdüğü sırada üstü giyinik olmayan tanımadığı bir kişinin çocuğuna "Günaydın" demesine öfkelenen anne, sokak ortasında tepki gösterdi. Şahsın kılık kıyafetine vurgu yapan annenin, "Üstünde kıyafetin varsa dersin; üstün yarı çıplak, göbeğin gözüküyor" sözleri sosyal medyada kılık-kıyafet ve çocuk koruma tartışması başlattı.

Çocuğunu okula götüren bir anne, yolda üstü yarı çıplak halde çocuğuna selam veren tanımadığı bir şahsa sert tepki gösterdi. O anlar sosyal medyada kılık-kıyafet ve üslup tartışmasının fitilini ateşledi.

Sokakta yaşanan sıra dışı bir diyalog sosyal medyada gündem oldu. Çocuğuyla birlikte okul yolunda ilerleyen bir anne, sokakta üstü giyinik olmayan ve çocuğuna selam veren yabancı bir adamla karşı karşıya geldi.

"ÜSTÜNDE KIYAFETİN VARSA 'GÜNAYDIN' DERSİN!"

Tanımadığı kişinin yarı çıplak halde çocuğuna iletişim kurmasından rahatsız olan anne, tepkisini sert bir dille dile getirdi. Şahsın durumuna ve kılık kıyafetine vurgu yapan anne şu ifadeleri kullandı: "Tabii ki sen benim çocuğuma ‘Günaydın’ diyebilirsin ama üstünde kıyafetin varsa dersin, anladın mı? Üstün yarı çıplak, göbeğin oranın buranın gözüküyor. Biz seni hiç tanımıyoruz, gelmişsin çocuğa o hâlinle ‘Günaydın’ diyorsun.”

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEkSeS YAV:

Selam vermiş borçlu çıkmış. Tanımana gerek yok.. Günaydın demiş.. insanlık yapmış .

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Haber YorumlarıFatih :

şey demiş işte insan olsa giyinirdi, hayvanlar çıplak gezer ya. Hayvanın insanlık yapmasına gerek yok demiş..

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