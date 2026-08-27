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İnegöl'de Motorlu Testere Kazası: 3 Parmak koptu

İnegöl'de Motorlu Testere Kazası: 3 Parmak koptu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde odun keserken motorlu testerenin kontrolünü kaybeden 23 yaşındaki Yakup Ş.'nin sağ elinin 3 parmağı koptu. İlk müdahalesi İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan yaralı, parmakları dikilmek üzere Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde odun keserken motorlu testerenin kontrolünü kaybetmesi sonucu Yakup Ş.'nin (23) sağ elinin 3 parmağı koptu.

Olay, saat 14.00 sıralarında kırsal Deydinler Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Bahçede motorlu testereyle odun kesen Yakup Ş.'nin elinden kayan testere, sağ eline çarptı. 3 parmağı kopan Yakup Ş., ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, parmakları dikilmek üzere ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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