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Söke'de Kafe İşletmecisine Sopalı Saldırı: 1 Gözaltı

Söke'de Kafe İşletmecisine Sopalı Saldırı: 1 Gözaltı
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AYDIN’ın Söke ilçesinde kafe işletmecisi Emrah Savun, iş yerinde sopalı saldırıya uğradı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde kafe işletmecisi Emrah Savun, iş yerinde sopalı saldırıya uğradı. Başından yaralanan işletmeci hastaneye kaldırılırken, olayın ardından yakalanan şüpheli Osman Ç. tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Emrah Savun, işlettiği kafeye elinde sopayla gelen Osman Ç.'in saldırısına uğradı. Başına aldığı sopa darbesiyle yaralanan Savun, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başındaki yaraya dikiş atılan Savun, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Osman Ç., dün, İstasyon Caddesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan Osman Ç., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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