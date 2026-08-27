Haberler

Gelinlikçi magazasini eski esi yaktirdi

Gelinlikçi magazasini eski esi yaktirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da bir kadinin islettigi gelinlikci magazasi, bosanma asamasindaki esi A.G. tarafindan benzin dokulerek atese verildi. Yangin itfaiye tarafindan sondurulurken, magazadaki gelinlikler zarar gordu. Sarki gozaltina alindi.

ADANA'da G.G. (33) adlı kadının işlettiği gelinlikçi mağazası, kimliği belirsiz şüpheli tarafından benzin dökülerek yakıldı. G.G.'nin olaydan sorumlu tutarak şikayetçi olduğu boşanma aşamasındaki eşi A.G. (38), jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. G.G.'nin işlettiği gelinlikçi mağazası, çalışanı içerideyken kimliği belirsiz şüpheli tarafından benzin dökülerek yakıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, mağazadaki gelinlik ve abiyeler zarar gördü.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ GÖZALTINA ALINDI

G.G., olaydan sorumlu tuttuğu boşanma aşamasındaki eşi A.G. hakkında şikayetçi oldu. Jandarma, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şüpheli A.G.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
SDG feshedildi: Suriye'de yeni dönem ve Kürtlerin geleceği

Kartlar yeniden dağıtıldı! Suriye'de yeni dönem ve Kürtlerin geleceği
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır

Manifest grubunun menajeri gözaltında! Suçlamalar vahim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devi çıldırdı! Yıldız isim İstanbul'da

Süper Lig devi çıldırdı! Yıldız isim İstanbul'da
Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk

Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören Galatasaray'dan olay paylaşım

Fener'in Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören G.Saray'dan olay paylaşım
Acun Ilıcalı bir transferi daha bitirdi: Bonservisi 15 milyon Euro

Acun Ilıcalı gözünü fena kararttı! İşte imza attırdığı yeni yıldızı
Fenerbahçe'nin yeni transferi, 1 yıl önce sarı-lacivertlileri öve öve bitirememişti

Fener'in yeni transferi tam 1 yıl önce kulüp için neler demiş neler
Düğünlerinin bitmesine az bir süre kala aldıkları haberle sevinçten çılgına döndüler

Tam düğün biterken aldıkları haberle sevinçten çılgına döndüler
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı

Fidan hocanın son paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı