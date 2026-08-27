Konya'da Genç Kız Kıskançlık Kavgasında Arkadaşını Falçatala Yaraladı

Konya'da A.H. (16) adlı genç kız, kıskançlık nedeniyle tartıştığı kız arkadaşı H.E.K.'yi (15) falçata ile kolundan yaraladı.

FALÇATA İLE KOLUNDAN YARALADI

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi'nde meydana geldi. A.H. ve arkadaşı H.E.K. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine A.H., falçata ile H.E.K.'yi kolundan bıçakla yaralayıp kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. H.E.K., ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan H.E.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaçan A.H. ise olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı