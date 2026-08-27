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Konya'da Genç Kız Kıskançlık Kavgasında Arkadaşını Falçatala Yaraladı

Konya'da Genç Kız Kıskançlık Kavgasında Arkadaşını Falçatala Yaraladı Haber Videosunu İzle
Konya'da Genç Kız Kıskançlık Kavgasında Arkadaşını Falçatala Yaraladı
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde lise çağındaki kız öğrenci dehşet saçtı. 16 yaşındaki çocuk, kıskançlık nedeniyle tartıştığı 15 yaşındaki kız arkadaşını falçata ile kolundan yaraladı.

Konya'da A.H. (16) adlı genç kız, kıskançlık nedeniyle tartıştığı kız arkadaşı H.E.K.'yi (15) falçata ile kolundan yaraladı.

FALÇATA İLE KOLUNDAN YARALADI

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi'nde meydana geldi. A.H. ve arkadaşı H.E.K. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine A.H., falçata ile H.E.K.'yi kolundan bıçakla yaralayıp kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. H.E.K., ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan H.E.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaçan A.H. ise olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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