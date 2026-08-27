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MHP'li Feti Yıldız: Sürece farklı duyarlılıkları olanları dahil edelim, hiç kimseyi dışarıda bırakmayalım

MHP'li Feti Yıldız: Sürece farklı duyarlılıkları olanları dahil edelim, hiç kimseyi dışarıda bırakmayalım
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Durmadan, yorulmadan ve bıkmadan farklı duyarlılıkları olan insanları sürece dahil edelim, hiç kimseyi dışarıda bırakmayalım. Bize benzemeyenlere sabırla gerçekleri gösterelim. Her şeyin başında sürecin ruhuna uygun özenli bir dil kullanalım" çağrısında bulundu. Yıldız, çerçeve yasanın vatandaşlara tekrar tekrar anlatılması gerektiğinin de altını çizdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"HİÇ KİMSEYİ DIŞARIDA BIRAKMAYALIM"

Yıldız, şu ifadeleri kullandı: "'Terörsüz Türkiye' vizyonu salt bir güvenlik politikası olarak görülmekten ziyade devletin bekası, iç cephenin güçlendirilmesi, hukukun üstünlüğü,

demokratik katılım, toplumsal dayanışma ve ekonomik kalkınmayı kapsayan, toplumsal bütünlüğü, milli dayanışmayı ve devletin stratejik geleceğini esas alan kapsamlı bir devlet politikasıdır. Durmadan, yorulmadan ve bıkmadan farklı duyarlılıkları olan insanları sürece dahil edelim, hiç kimseyi dışarıda bırakmayalım. Bize benzemeyenlere sabırla gerçekleri gösterelim. Her şeyin başında sürecin ruhuna uygun özenli bir dil kullanalım."

"ÇERÇEVE YASAYI TEKRAR TEKRAR İNSANIMIZA ANLATALIM"

Yıldız, paylaşımında "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan çerçeve yasanın vatandaşlara tekrar tekrar anlatılması gerektiğinin altını çizerek şunları kaydetti: "Terörsüz Türkiye sürecine ait çerçeve yasanın amacını, münfesih terör örgütü PKK/KCK ve bununla bağlı her türlü oluşumu, kişi bakımından kimlerin kanunun kapsamında olduğunu, hangi suçların istisna tutulduğunu, örgütün fiili varlığına son verildiğine, silah ve mühimmatın teslimine dair teyit ve tespit mekanizmasını, Milli Güvenlik Kurulu kararını, kanunun yürürlük tarihini tekrar tekrar insanımıza anlatalım."

Yıldız'ın paylaşımı şu şekilde; 

Umut Halavart
Umut Halavart
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