Paris'te mide bulandıran görüntü! Türk turist gördüklerine inanamadı

Eyfel Kulesi manzarasının keyfini çıkarmak için çimlerde oturmak isteyen bir kadın, karşılaştığı manzara nedeniyle planından vazgeçti. Paris'in simge yapısının karşısındaki alanda dolaşan fareleri fark eden kadın, yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi.

ÇİMLERDE OTURMAK İSTERKEN FARELERİ FARK ETTİ

Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Paris'te Eyfel Kulesi çevresi, kenti ziyaret edenlerin uğrak noktaları arasında bulunuyor.

Eyfel Kulesi'ni karşıdan gören çimlik alana gelen kadın da burada oturup manzaranın tadını çıkarmak istedi.

Ancak kısa süre sonra çimlerin arasında ve çevrede dolaşan fareleri fark etti. Gördüğü manzara karşısında rahatsız olan kadın, çimlere oturmak yerine etrafını izlemeye başladı.

ASIL ŞAŞKINLIĞI ÇEVREDEKİLERİ GÖRÜNCE YAŞADI

Kadının dikkatini yalnızca bölgede dolaşan fareler çekmedi. Çevrede bulunan çok sayıda kişinin farelere aldırış etmeden çimlerde vakit geçirmeye devam etmesi de şaşkınlığını artırdı.

Bazı kişilerin farelerin dolaştığı çimlerin üzerinde uzanmayı sürdürdüğünü gören kadın, çevresindekilere şaşkınlıkla baktı.