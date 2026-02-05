Haberler

Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

6 Şubat 2023 depremlerinde Kahramanmaraş'ta yaklaşık 1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'nin yerine "Anka Konutları" ismiyle 678 konut inşa edildi. Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, kentte yapılan 455 bin bağımsız birimlik inşa sürecini "Tam bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması" olarak nitelendirdi.

6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 22 bloktan 18'i yıkılan Ebrar Sitesi yaklaşık 1400 kişiye mezar oldu. "Asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerin yıl dönümünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, depremin sembolü haline gelen Ebrar Sitesi'nin önünde Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu.

Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı

EBRAR SİTESİ KÜLLERİNDEN DOĞDU

Ebrar Sitesi'nin şimdiki durumu hakkında bilgi veren Alp, "Şu anda bulunduğumuz alan biraz acının fazla hissedildiği, Ebrar Sitesi'nin tamamı neredeyse yıkılmıştı. Yerine yeni ismiyle Anka Konutları, 678 konut, 107 ticaret, burası çok hızlı bir inşa süresiyle tabii ki zemin iyileştirmeleri, rekreasyon alanları, altyapısının yenilenmesiyle hak sahiplerimize teslim edildi ve burada yaşam başladı" dedi.

Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı

"KAHRAMANMARAŞ'TA 74 BİN KONUT İNŞA EDİLDİ"

Alp, "Kahramanmaraş'ın tamamı için değerlendirme yaptığımızda toplamda 74 bin konut ve ticaret, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından yapılıp hak sahiplerimize kurallar çekildi ve teslimleri gerçekleşti. Deprem bölgelerinden etkilenen 11 ilimiz, doğrudan etkilenen, 18 ilimiz dolaylı etkilenen 27 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 455 bin bağımsız birimin kura çekimi ve teslim törenini biz gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA ÜLKESİ BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR İHYA ÇALIŞMASI"

Projelerin inşa süreçlerine değinen Alp şunları söyledi: "Ben kentsel dönüşüm başkanlığı yanında bir Türk mühendis olarak 455 bin konutun eş zamanlı yapılması sayın Bakanımızın tam ifadesiyle bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması. Bu tabii önemli bir tecrübe gerektirir, güçlü bir irade gerektirir.

Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı

Sayın bakanımızın Murat Kurum'un liderliğinde, Çevre Bakanlığı'nın tüm ekipleri, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız, TOKİ Başkanlığımız, Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz, İl Bank, Yapı İşleri bütün birimler herkes kendi meslek disiplininde eş zamanlı ve doğru koordine ile sahada neredeyse haftanın büyük bir kısmının mesaisini biz burada gerçekleştirerek 3 yıl boyunca depremzede vatandaşlarımızın hem acılarını dindirmek hem de bu şehirlerimizin hafızalarını şehir ve ilçe merkezlerinde korumak adına eş zamanlı büyük bir organizasyonla 200 bin kişinin çalıştığı bir toplamda çalışmadan bahsediyoruz. Bu sayede herkesin mesaisinden fazlasını ortaya koymasıyla Allah bize bunu tamamlamayı nasip ettiğini düşünüyorum"

Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez

TSK'dan Yunanistan'ın küstah talebine anladıkları dilden yanıt
Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber

Hayalleri suya düştü! En Nesyri'den kötü haber
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı

Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

Özel'e soğuk duş! Yuhaladılar, yetmedi konvoyunu durdurmak istediler
MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez

TSK'dan Yunanistan'ın küstah talebine anladıkları dilden yanıt
Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi! İşte dünyayı ayağa kaldıran sapkınlığın adresi
Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı

Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı