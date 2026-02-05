Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı

6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 22 bloktan 18'i yıkılan Ebrar Sitesi yaklaşık 1400 kişiye mezar oldu. "Asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerin yıl dönümünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, depremin sembolü haline gelen Ebrar Sitesi'nin önünde Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu.

EBRAR SİTESİ KÜLLERİNDEN DOĞDU

Ebrar Sitesi'nin şimdiki durumu hakkında bilgi veren Alp, "Şu anda bulunduğumuz alan biraz acının fazla hissedildiği, Ebrar Sitesi'nin tamamı neredeyse yıkılmıştı. Yerine yeni ismiyle Anka Konutları, 678 konut, 107 ticaret, burası çok hızlı bir inşa süresiyle tabii ki zemin iyileştirmeleri, rekreasyon alanları, altyapısının yenilenmesiyle hak sahiplerimize teslim edildi ve burada yaşam başladı" dedi.

"KAHRAMANMARAŞ'TA 74 BİN KONUT İNŞA EDİLDİ"

Alp, "Kahramanmaraş'ın tamamı için değerlendirme yaptığımızda toplamda 74 bin konut ve ticaret, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından yapılıp hak sahiplerimize kurallar çekildi ve teslimleri gerçekleşti. Deprem bölgelerinden etkilenen 11 ilimiz, doğrudan etkilenen, 18 ilimiz dolaylı etkilenen 27 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 455 bin bağımsız birimin kura çekimi ve teslim törenini biz gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA ÜLKESİ BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR İHYA ÇALIŞMASI"

Projelerin inşa süreçlerine değinen Alp şunları söyledi: "Ben kentsel dönüşüm başkanlığı yanında bir Türk mühendis olarak 455 bin konutun eş zamanlı yapılması sayın Bakanımızın tam ifadesiyle bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması. Bu tabii önemli bir tecrübe gerektirir, güçlü bir irade gerektirir.

Sayın bakanımızın Murat Kurum'un liderliğinde, Çevre Bakanlığı'nın tüm ekipleri, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız, TOKİ Başkanlığımız, Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz, İl Bank, Yapı İşleri bütün birimler herkes kendi meslek disiplininde eş zamanlı ve doğru koordine ile sahada neredeyse haftanın büyük bir kısmının mesaisini biz burada gerçekleştirerek 3 yıl boyunca depremzede vatandaşlarımızın hem acılarını dindirmek hem de bu şehirlerimizin hafızalarını şehir ve ilçe merkezlerinde korumak adına eş zamanlı büyük bir organizasyonla 200 bin kişinin çalıştığı bir toplamda çalışmadan bahsediyoruz. Bu sayede herkesin mesaisinden fazlasını ortaya koymasıyla Allah bize bunu tamamlamayı nasip ettiğini düşünüyorum"